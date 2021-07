“LA SCELTA FINALE DEL BUS SCOPERTO E’ STATA CONDIVISA DALLE ISTITUZIONI" - LA FIGC REPLICA AL PREFETTO DI ROMA PIANTEDOSI, CHE AVEVA DETTO: “LA SFILATA DEGLI AZZURRI NON ERA AUTORIZZATA. LA FEDERCALCIO HA VIOLATO I PATTI" – GRAVINA: "LA FIGC È SEMPRE STATA RESPONSABILE, MA SOPRATTUTTO RISPETTOSA DELLE ISTITUZIONI E DEI TIFOSI ITALIANI..."

gravina

(ANSA) "Non è nostra intenzione alimentare ulteriori polemiche, perché non vogliamo trasformare un momento di gioia nazionale in un argomento di divisione". Lo afferma il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in una nota che sta per essere pubblicata sul sito, replicando alle dichiarazioni del prefetto di Roma Matteo Piantedosi. La Figc è "sempre stata responsabile, ma soprattutto rispettosa delle istituzioni e dei tifosi italiani", aggiunge Gravina. Nella nota si spiega che "all'arrivo davanti Palazzo Chigi" la Figc ha reiterato "la richiesta, a questo punto condivisa dalle istituzioni, per un breve tragitto con il bus scoperto".

