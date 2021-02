20 feb 2021 11:23

“SCHWAZER VERGOGNA D’ITALIA”, PIOGGIA DI INSULTI SUL SALTATORE GIANMARCO TAMBERI PER LE FRASI DI 5 ANNI FA SUL MARCIATORE (PROSCIOLTO NEL PROCESSO PER DOPING) – L’ALLENATORE DI SCHWAZER SANDRO DONATI DIFENDE TAMBERI:” ADESSO BASTA, GLI INSULTI SONO ASSURDI. SMETTIAMOLA. TAMBERI È UN CAMPIONE VERO, PULITO, PREZIOSO PER TUTTA L’ATLETICA. NON HA SENSO PARLARE DI UNA FRASE PRONUNCIATA QUANDO IL CONTESTO ERA ASSOLUTAMENTE DIVERSO…”