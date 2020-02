“LA SCONFITTA CON IL LIONE È UNO SCANDALO: SARRI NON È DA JUVE” – FLAVIO BRIATORE ATTACCA IL TECNICO DELLA JUVE A “LA ZANZARA”: “A NAPOLI GIOCAVA BENE MA NON HA VINTO NIENTE. LA JUVE HA SEMPRE GIOCATO MALE, MA HA SEMPRE VINTO. IL SARRISMO ALLA JUVE NON PUÒ FUNZIONARE. HA PERSO IL FEELING CON I GIOCATORI” - “CI SONO TROPPE STAR E POCHI GREGARI. RISCHIAMO DI NON VINCERE IL CAMPIONATO E ANDARE FUORI CON IL LIONE…”

Da “la Zanzara - Radio24”

“Quando c’è un professore che non riesce a far capire alla gente cosa deve fare succede questo. Il sarrismo nella Juve non può funzionare. Basta vedere Bonucci che rimprovera Matuidi, mi sembra che Sarri abbia perso il feeling coi giocatori. La Juve ha sempre giocato male e e ha sempre vinto. E poi la Juve ha avuto sempre i gregari, adesso abbiamo tutti fenomeni, sono tutte star, ma le star le devi servire”.

Così Flavio Briatore a La Zanzara su Radio 24 parlando della Juventus dopo la sconfitta di Lione. “Sarri non è uomo da Juve – dice Briatore - non l’ho mai visto come uomo da Juve. Al Napoli ha sempre giocato bene ma non ha mai vinto niente. Preferivo Max o Guardiola, ma c’è Sarri e facciamo fronte e vediamo che succede. Però la partita di mercoledì, è uno scandalo. Il primo tempo…”.

“A me è dispiaciuto che la Juve abbia mandato via Max – aggiunge Briatore - quando uno fa cinque anni così arrivando con tutti contro, ha fatto un lavoro incredibile. Magari non era una Juve spettacolare, ma era una Juve che vinceva. Poi abbiamo perso le finali, e le finali le puoi anche perdere, però ci sei arrivato. Noi qui rischiamo di non vincere il campionato e di uscire dalla Coppa. Vedo la Lazio che se continua a giocare così è la favorita, gioca benissimo e ci sono i gregari che portano la palla e i talenti in grande forma”

