“SE C'ERA IL VAR, ESPULSIONE SICURA” - DOPO LA VITTORIA IN 10 CON IL LIPSIA, THIAGO MOTTA SI PRESENTA IN CONFERENZA CON UN BERNOCCOLO IN FRONTE E SPIEGA: “È STATO FEDERICO GATTI CON UNA GOMITATA. QUASI QUASI PRENDO ANCH’IO TRE PUNTI…” – ANCHE VLAHOVIC SCHERZA CON LUCA TONI IN DIRETTA TV E GLI DA’ MERITO PER LE DOPPIETTE CONTRO GENOA E LIPSIA… - VIDEO

thiago motta

Dolce è la notte di Lipsia per Thiago Motta e la Juventus, che in Champions rimonta dal 2-1 per i tedeschi pur essendo un uomo in meno per l'espulsione di Di Gregorio. Una prestazione in cui la forza mentale va a braccetto con le doti tecniche dei calciatori (le reti del sorpasso di Vlahovic e Conceicao sono due gemme): impossibile non essere contenti se alleni un gruppo che reagisce in questo modo alle avversità. Ed allora anche una bozza in piena fronte la si può accogliere col sorriso e spiegare che a procurarla è stato Federico Gatti, esultando evidentemente in piena trance agonistica.

La domanda arriva a Thiago Motta alla fine della conferenza stampa nel ventre della Red Bull Arena: qualcuno ipotizza che l'autore del bernoccolo possa essere Conceicao, dopo il gol della vittoria segnato dal 21enne portoghese, ma il tecnico bianconero ristabilisce la verità di quanto accaduto in quei momenti convulsi di gioia sfrenata.

thiago motta

Thiago Motta in conferenza dopo Lipsia-Juve con un evidente bernoccolo in fronte

"No, è una gomitata di Federico Gatti. Quasi quasi prendo anch'io tre punti – ci scherza su Motta – Se c'era il VAR lì… espulsione sicura, ma oggi meglio non toccare il VAR". Quest'ultimo riferimento è alle polemiche di sponda Juve riguardo l'intervento (e il non intervento) del Video Assistant Referee nel match di Lipsia.

Vlahovic scherza con Luca Toni in diretta TV

vlahovic thiago motta

Due gol al Genoa, uno seguito da un'esultanza polemica, e due al Lipsia, uno più bello dell'altro. Due gol pesantissimi, perché in entrambi i casi Vlahovic ha livellato l'incontro. Una doppietta quella di Champions che ha ridato il buonumore all'ex della Fiorentina, che nel post partita su Prime Video ha trovato Luca Toni, anche lui ex grande bomber dei Viola, che è diventato il suo amuleto: "È merito tuo Luca, ci siamo visti la scorsa settimana e da quel momento ho fatto due doppiette. Devi venire più spesso…". Non è vero, ma ci credo. Vlahovic ha regalato pure la sua maglia a Toni, che troverà posto nella sua collezione per la 9 della Juventus di Motta.

vlahovic