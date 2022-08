“SE LO AVESSERO CHIAMATO ENZO, AVREBBERO CACATO IL CAZZO LO STESSO” - ZACCAGNI-CHIARA NASTI SCELGONO IL NOME DEL FIGLIO CHE NASCERÀ A NOVEMBRE. SI CHIAMERA’ THIAGO (COME IL FIGLIO DI MESSI, DA SEMPRE IDOLO DEL GIOCATORE LAZIALE). LA INFLUENCER PER MANCANZA DI TERMOMETRI: “LA MIA IDEA ERA JORDAN, POI ABBIAMO CAMBIATO, MAGARI IL PROSSIMO...”- MA SUI SOCIAL SCOPPIA LA POLEMICA. C’E’ CHI ACCUSA LA NASTI DI AVER ADDIRITTURA COPIATO IL NOME DA…

A due mesi dal parto Mattia Zaccagni e Chiara Nasti hanno rivelato sui social network il nome del loro primo figlio. Il bambino, che nascerà a novembre, si chiamerà Thiago. A quanto pare un omaggio a Messi, da sempre idolo del giocatore laziale, che ha chiamato uno dei suoi tre bambini proprio così.

In realtà scegliere non è stato semplice, come confidato dall'imprenditrice e influencer napoletana su Instagram: "Chi ha scelto il nome? Entrambi. La mia idea era Jordan, poi abbiamo cambiato, magari il prossimo. Ora non ricordo chi l'ha proposto, però abbiamo più o meno gli stessi gusti. È piaciuto subito ad entrambi". La coppia, che convolerà a nozze dopo la nascita di Thiago, intende dunque allargare la famiglia con un secondo bebé.

La polemica sul nome del figlio di Zaccagni e Chiara Nasti

La scelta del nome Thiago ha scatenato gli hater di Chiara Nasti. A detta di qualcuno la 24enne e il calciatore avrebbero copiato l'influencer Sofia Crisafulli, anche lei in dolce attesa di un maschietto che chiamerà Thiago. Una polemica che ha spinto la stessa Sofia ad intervenire ribadendo che tantissimi bambini si chiamano in questo modo. Una follower si è schierata dalla parte di Zaccagni e della sua futura moglie: “Mo iniziate a rompere con il nome? Se lo chiamava Enzo ca****te il c***o lo stesso”.

Il significato del nome Thiago

Thiago è il diminutivo di Santiago ed è un nome molto usato in Portogallo, Spagna e Brasile. Il suo significato è: "Dio protegge". Thiago festeggia l'onomastico il 25 luglio, in ricordo di san Giacomo il Maggiore, patrono della Spagna.

