“SE MI COMPORTASSI COME KLOPP, MI CACCEREBBERO DOPO UN MINUTO” - SCINTILLE TRA MOURINHO E IL TEDESCO ALLA FINE DI LIVERPOOL-TOTTENHAM: “HO DETTO A KLOPP CHE LA SQUADRA MIGLIORE HA PERSO” – POI LA STILETTATA A GUARDIOLA CHE, NON SODDISFATTO DEL RECUPERO, HA BLOCCATO LA LAVAGNETTA DEL QUARTO UOMO: "IMMAGINATE COSA POTREBBE SUCCEDERMI SE LO FACESSI IO….” – IL "DAILY MAIL" NON HA DUBBI: “PER UNA COSA DEL GENERE MOURINHO SAREBBE STATO SQUALIFICATO A VITA” - VIDEO

Da ilposticipo.it

E alla fine…sono scintille. Come del resto ci si poteva immaginare, visti i contendenti. Liverpool-Tottenham finisce 2-1 per i padroni di casa, che escono da Anfield con i tre punti grazie a un gol a pochi minuti dal termine di Bobby Firmino, che rompe l’equilibrio creato dalle reti di Salah e Son.

klopp mou

E non appena l’arbitro decide che è il momento di andare sotto la doccia, i due grandi protagonisti si salutano, si avvicinano e…cominciano a discutere. Col sorriso sulle labbra, certo, ma quando si scontrano Josè Mourinho e Jürgen Klopp, il rischio che succeda qualcosa di straordinario (nel bene o nel male) è sempre altissimo. Normale dunque che il siparietto abbia fatto il giro del mondo. Così come le spiegazioni dei due.

Il primo a parlare è lo Special One. Che, come riporta il Sun, ha detto la sua a Klopp nonostante il risultato lo smentisse. “Gli ho detto che la squadra migliore ha perso. Lui non era d’accordo, ma è la sua opinione. E comunque se io mi comportassi a bordocampo come fa lui, mi caccerebbero dopo un minuto. Immaginate cosa potrebbe succedermi se fossi così nervoso o se prendessi la lavagnetta del recupero dalle mani del quarto uomo. Per qualche motivo, mi trattano diversamente e questo mi rende triste”. E ogni riferimento a Pep Guardiola, che ha cercato di impedire che venisse mostrato il recupero del match del suo City contro il West Bromwich, non sembra per nulla casuale.

klopp firmino

Il tedesco, dal canto suo, non è d’accordo. E nel fare i complimenti all’avversario…ci mette qualcosa che non può essere interpretata in modi diversi. “Credo che abbiamo giocato una partita davvero buona contro una squadra molto forte, che è mostruosa nel fare contropiede. Se perdi un pallone c’è l’80% di possibilità che l’azione finisca nella tua area. Ma abbiamo assolutamente meritato e quello di Bobby è stato un gol bellissimo, un colpo di testa sensazionale. Gli Spurs comunque sono al 100% tra i favoriti, vista la qualità che hanno e il modo in cui giocano. E saranno lì in alto fino alla fine della stagione”. Di certo, le polemiche tra i due non si fermeranno qui…

klopp mourinho

INCREDIBILE GUARDIOLA

DA https://www.ilposticipo.it/

Una stagione storta capita a tutti, persino ai migliori. E tra i migliori impossibile non inserire Pep Guardiola, che tra Barcellona, Monaco di Baviera e Manchester, sponda City, ha dimostrato di saper vincere ovunque, cambiando anche il modo di intendere il calcio delle squadre che allena. Quest’anno però i suoi balbettano e per il momento guardano le altre giocarsi la Premier League da lontano.

klopp mourinho

Gli uomini di Pep sono a venti punti, cinque in meno delle due capoliste Tottenham e Liverpool, ma soprattutto hanno perso un paio di occasioni importanti per riguadagnare terreno. Non ultima la partita contro il West Bromwich Albion, una squadra che forse negli anni scorsi non avrebbe creato problemi ai Citizens, ma che stavolta si permette il lusso di tornare dall’Etihad strappando un punto.

E Guardiola…beh, non l’ha presa benissimo, anzi. Al punto che l’immagine clou del match non è nè il vantaggio di Gundogan nè l’autorete di Ruben Dias che fissa il punteggio sull’1-1, bensì la scenetta tra il tecnico catalano e il quarto uomo al momento di indicare il recupero. Recupero che evidentemente non bastava all’allenatore del City, considerando che ha cercato…di impedire che l’ufficiale di gara lo segnalasse all’arbitro. Una discussione abbastanza animata, come riporta il Sun, con Pep che prima spiega al quarto uomo il suo punto di vista, poi quasi lo supplica di aggiungere del tempo ai quattro minuti già decisi e alla fine…opta per bloccare la lavagnetta.

klopp mourinho

Un comportamento che non si vede certo tutti i giorni e che ora potrebbe anche avere delle conseguenze. Alla fine il signor Taylor ha comunque segnalato il recupero previsto, ma le reazioni non sono mancate. Come riporta il Daily Mail, più di qualcuno ha sottolineato che in casi del genere a Guardiola…si perdona un po’ tutto, mentre ad altri allenatori (e il riferimento non è per nulla casuale) no: “Per una cosa del genere Mourinho sarebbe stato squalificato a vita”. Chissà cosa ne penserà il giudice sportivo, considerando che le immagini parlano abbastanza chiaro. E mostrano un Guardiola a cui il mondo del calcio non è abituato. Esattamente come non lo è lui a vedere la sua squadra trovare tutte queste difficoltà…

GUARDIOLA