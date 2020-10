“SE IL NAPOLI FOSSE PARTITO AVREBBE COMMESSO UN REATO” - L’INFETTIVOLOGO MASSIMO GALLI: “LA SQUADRA DOVEVA STARE NEL LUOGO ELETTO COME SEDE DELL’ISOLAMENTO FIDUCIARIO, IL RISCHIO DI CONTRARRE IL COVID È MAGGIORE FUORI DAI BAR CHE SUL CAMPO” - “LA SITUAZIONE NON È PARAGONABILE A QUELLA DELLO SCORSO MARZO. MA C’È IL RISCHIO DI FARE DEI PICCOLI LOCKDOWN”

ZIELINSKI

1 – CALCIO, INFETTIVOLOGO GALLI: NAPOLI? SE FOSSE PARTITO AVREBBE COMMESSO REATO PENALE, RISCHIO COVID PIU' FUORI DAI BAR CHE SUL CAMPO; SPERO CAMPIONATO VADA AVANTI

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

L'infettivologo Massimo Galli, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha dato il suo giudizio sulla vicenda che ha coinvolto, ieri, la Juventus e il Napoli. Cosa pensa dell'accaduto? “Il Napoli se si fosse mosso avrebbe contravvenuto ad un'indicazione e avrebbe commesso un reato penale, essendo stato messo in quarantena. Doveva stare nel luogo eletto come sede dell'isolamento fiduciario”.

massimo galli

Secondo lei il rischio di contrarre il Covid è maggiore in discoteca o fuori dai bar che in un campo di calcio? “Tutto sommato direi proprio di si”. I calciatori però passano molto tempo insieme, anche in luoghi chiusi. Basti pensare agli spogliatoi piuttosto che ai viaggi che fanno per andare in trasferta. “Però credo che a calcolarle siano più le ore settimanali di convivenza in classe degli studenti che quelle dei calciatori”.

Vista la situazione che si sta creando, lei sospenderebbe il campionato? “Spero che si possa andare avanti. L'alternativa, se le cose dovessero andare rapidamente peggio, sarà sospendere inizialmente per un mese e poi valutare”.

2 – CORONAVIRUS, GALLI: SITUAZIONE COME SCORSO MARZO? ASSOLUTAMENTE IMPARAGONABILE MA C'E' RISCHIO PICCOLI LOCKDOWN

zielinski

Se in Italia stiamo tornando alla situazione dello scorso marzo? “Assolutamente no, non è neanche da paragonare. Ma proprio per non tornarci dobbiamo metterci in una situazione che ci protegga.

Occorre che venga dato un messaggio forte e chiaro e che tutti, anche la politica, capiscano che questo è un momento serio in cui tutti dobbiamo andare nella stessa direzione”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'infettivologo Massimo Galli. Secondo lei però si rischiano dei piccoli lockdown? “Questo sì. Guardate la situazione di Gran Bretagna, Francia e Spagna...”

zielinski con la moglie zielinski massimo galli zielinski zielinski con la moglie