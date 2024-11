“SE POTESSI AUMENTEREI ANCORA IL PREZZO DEI BIGLIETTI PER I TIFOSI OCCASIONALI” – IL PRESIDENTE DELLA FEDERTENNIS ANGELO BINAGHI DA’ I NUMERI ALLA CONFERENZA DI CHIUSURA DELLE FINALS CHE RIMARRANNO IN ITALIA PER ALTRI 5 ANNI E SI METTE A FARE UNA SVIOLINATA ALLA MELONI – “C'È SOLO UNA PERSONA INDISPENSABILE ED È LA PREMIER” (MA NON E’ CHE NIENTE NIENTE BINAGHI PUNTA A FARE IL PRESIDENTE DEL CONI?) – IL MINISTRO ABODI: “GLI UTILI DELLE ATP FINALS VANNO INVESTITI IN INFRASTRUTTURE”– FOTO BY MEZZELANI

Duecentodiecimila persone tra le partite, gli allenamenti allo Sporting e anche lo spettacolo di apertura con Mengoni, Madame e Blanco. Un impatto economico che supera il mezzo miliardo, un ritorno per lo Stato di oltre 84 milioni.

E ce ne sono tante di cifre snocciolate da Binaghi nella conferenza stampa di chiusura delle Finals. Manca però ancora la formalità dell’annuncio: le prossime rimarranno in Italia per altri cinque anni.

Quello lo darà l’Atp subito dopo la finale tra Sinner (che diventerà cittadino onorario di Torino) e Fritz. Dalle facce si capisce però che la vittoria è attesa.

Con la gag tra il sindaco Lo Russo “qui c’è una certezza, di là non so…” riferendosi a Milano e il presidente della Federtennis e padel a replicare “ma la decisione dell’Atp, la manifestazione non è nostra”. Aggiungendo: “Gli investitori condizionano la scelta”.

angelo binaghi foto mezzelani gmt 1485

"Giorgia Meloni fondamentale per il sostegno economico”

«Questa è stata un’edizione storica. Siamo molto stanchi ma molto soddisfatti. Rispetto alle manifestazioni sportive analoghe siamo sotto Indian Wells e sotto gli Internazionali d’Italia, che hanno registrato una prevendita di oltre 60%», aggiunge. «Il valore delle ricadute sociali, inoltre, è di 332 milioni di euro».

Al tavolo con Binaghi e Lo Russo anche il presidente regionale Cirio e il ministro allo Sport e Giovani Abodi. «C'è solo una persona indispensabile per far sì che oggi parliamo di altri 5 anni, ed è la premier Giorgia Meloni che ha consultato i suoi ministri e ci ha dato una spinta e il sostegno economico senza il quale non potremmo neanche partecipare a questa gara per il rinnovo» ha detto Binaghi dopo aver ringraziato Torino “Dobbiamo essere riconoscenti a questa città non solo per quel primo anno con il Covid”. “Abbiamo speso centomila euro in tamponi, nel 2020” ha aggiunto Cirio.

Italia ricca di avvenimenti sportivi

angelo binaghi foto mezzelani gmt 1484

Che è compatto con Lo Russo a rilanciare. “Abbiamo dimostrato di saper fare squadra, di organizzare non solo l’evento ma anche il contorno e per questo oltre alle Finals abbiamo avuto il Tour de France, avremo la Vuelta, la prossima settimana gli All Blacks. Chi viene qui, sta bene”. Ma ovviamente a pesare sulle scelte saranno motivi economici. “Devo avere come presidente l’ambizione di tenere vivo il miracolo italiano del tennis. Che va oltre i risultati di Sinner e compagni”.

Binaghi: “Se potessi aumenterei il prezzi dei biglietti”

andrea abodi foto mezzelani gmt 1474

Tradotto, serve una struttura più ampia per moltiplicare gli spettatori e quindi gli incassi. Con un tema caro al ministro Abodi. “Allargare gli orizzonti: rilanciare la sfida, creare altri utili da reinvestire in infrastrutture”. E per questo, dice Binaghi, “io se potessi aumenterei ancora il prezzo dei biglietti per i tifosi occasionali così da poter reinvestire nelle scuole e nell’attività di base degli sport di racchetta ancora più fondi, è l’operazione Robin Hood, togliamo ai ricchi stranieri per aiutare il nostro sport”. Con un annuncio: “Subito dopo la fine di Sinner-Fritz partirà la vendita per il 2025, con uno sconto del 20 per cento dei tesserati. Perché dobbiamo tutelare gli appassionati”. Abodi ha elogiato il pubblico “per l’educazione, ovviamente sono tutti per Sinner ma ci sono sempre stati applausi per gli avversari”.

I convocati per la Davis

Ultimo, ma non in ordine di importanza, i convocati di Coppa Davis, annunciati da Binaghi: con Sinner Musetti, Berrettini, Bolelli e Vavassori.

