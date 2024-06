“SE SONO L’ALLENATORE DELLA CROAZIA E VEDO CHE I MIEI DIFENDONO COSI’ LI PICCHIO” – PAOLO DI CANIO SU SKY CONFESSA CHE NEI PANNI DEL CT CROATO DALIC AVREBBE MESSO LE MANI ADDOSSO A MAJER E JURANOVIC PER QUANTO ACCADUTO NELL’AZIONE CHE HA PORTATO AL GOL DI ZACCAGNI - “UNO NON CORRE DIETRO A CALAFIORI E L’ALTRO NON SI ABBASSA E NON STRINGE. VADO NEGLI SPOGLIATOI, LI PRENDO PER IL COLLO E LI PICCHIO…” - VIDEO

In attesa della prossima partita degli Europei, contro la Svizzera agli ottavi, in Italia è ancora forte l'emozione per il finale del match contro la Croazia. C'è stato anche chi, oltre ad esaltare giustamente l'eccezionale cavalcata di Calafiori e il gol di Zaccagni che hanno regalato la qualificazione agli azzurri, ha voluto sottolineare le lacune croate. Stiamo parlando di Paolo Di Canio, che nei panni del ct Dalic, avrebbe picchiato due suoi giocatori.

Durante uno degli speciali degli Europei andati in onda sull'emittente satellitare Di Canio ha spiegato: "Li picchio Majer e Juranovic. Perché se tu vedi la corsa di ritorno è tutta esterna da questa parte e non stringono. Zaccagni fa una cosa meravigliosa perché all’ultimo respiro devi metterla lì per forza ed è un capolavoro. Ma io li picchio, davvero".

Il padrone di casa Leo Di Bello, ha cercato di alleggerire il peso delle parole di Di Canio ma senza fortuna. Quando infatti è stata riproposto il replay dell'azione del gol di Zaccagni, l'ex attaccante si è scatenato: "Stiamo parlando della nazionale, sono lì e mi faccio fare un gol così? Due freschi, appena entrati. Solo quando fa l’uno due Calafiori, allora iniziano allora cominciano la corsa di ritorno e corrono in linea con Calafiori invece di recuperare la posizione il prima possibile stringendo perché è finita la partita. Meno male per noi. Guardali, uno gli va un po’ orizzontale e non gli corre dietro e qui la palla passa perché Juranovic non si abbassa e non stringe!".

Di Bello nuovamente ha cercato di far correggere il tiro a Di Canio senza fortuna: "No dai, li rimproveri". La chiosa di Paolo è un'ulteriore sottolineatura di quello che per lui sarebbe stato giusto fare: "Ma veramente li picchio. Sono successe queste cose negli spogliatoi, li prendo per il collo come succede spesso. Il senso di responsabilità…. E comunque lo fanno gli allenatori".

