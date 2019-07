7 lug 2019 18:32

“SE STAMO A VENNE TUTTO, CHE AMAREZZA” – DOPO VANZINA, GIALLINI E AMENDOLA ANCHE ALESSANDRO GASSMANN IRONIZZA SULLE CESSIONI DI PALLOTTA&CO: “L’AS ROMA, CHE NON SMETTERÒ MAI DI TIFARE, OFFRE A PREZZO DI FABBRICA, TRATTORINO SEMINUOVO PER FALCIATURA CAMPI IN ERBA, IN REGALO 8 PALLONI USATI MA IN OTTIME CONDIZIONI…” - SU TWITTER C’E’ CHI LO ACCUSA DI "POPULISMO CALCISTICO" E DI ESSERE "UN FENOMENO DELL’AUTOPERCULATA" – E LUI MINACCIA DI BLOCCARE... - VIDEO