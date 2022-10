NON TE LA DO! - LE SETTE PRINCIPALI MOTIVAZIONI CHE SPINGONO UNA DONNA A NON FARE PIU’ SESSO CON IL PROPRIO PARTNER - TRA INSODDISFAZIONE E DOLORE, ROUTINE E STANCHEZZA, SE VI RICONOSCETE IN UNA DI QUESTE SITUAZIONI, NON DISPERATE: C’E’ SEMPRE UNA SOLUZIONE (CAMBIARE DONNA, PER ESEMPIO…)