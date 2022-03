18 mar 2022 14:16

“SEI BRAVO A GIOCARE A TENNIS? NO, E ALLORA NON DIRMI COSA DEVO FARE” - KYRGIOS-FOLIES A INDIAN WELLS - L’AUSTRALIANO BATTIBECCA CON UN TIFOSO DURANTE IL MATCH PERSO CON NADAL E TIRA IN MEZZO L’ATTORE E REGISTA BEN STILLER (FAN DI NADAL) SEDUTO IN TRIBUNA - “SECONDO TE DICO A LUI COME RECITARE?” – DURANTE LA PARTITA, IL SOLITO DELIRIO DI SCATTI DI NERVI E INSULTI (“CHIUDI QUELLA CAZZO DI BOCCA”, HA URLATO A UN TIFOSO) E ALLA FINE KYRGIOS HA LANCIATO PURE LA RACCHETTA CHE HA QUASI COLPITO UN RACCATTAPALLE – VIDEO