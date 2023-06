1 giu 2023 08:18

“SEI UNA FOTTUTA DISGRAZIA” - MOURINHO URLA TUTTA LA SUA RABBIA IN FACCIA ALL’ARBITRO-KILLER TAYLOR MENTRE ROSETTI, DESIGNATORE UEFA, CERCA DI CALMARLO. IL DIRETTORE DI GARA SOTTO ACCUSA PER IL RIGORE NEGATO PER MANI DI FERNANDO – MOU: “SONO STANCO. IO VOGLIO RESTARE, MA IO E I MIEI GIOCATORI MERITIAMO DI PIÙ. SONO STANCO DI ESSERE QUELLO CHE FA TUTTO: L’ALLENATORE, IL COMUNICATORE, QUELLO CHE PROTESTA CON GLI ARBITRI. QUELLO CHE DICE CHE CI HANNO DERUBATO”. MA I FRIEDKIN PERCHE’ NON LO INCONTRANO PER PIANIFICARE IL FUTURO? – VIDEO