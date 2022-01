“SEI UN PICCOLO GATTO, GUARDAMI! STO PARLANDO CON TE” – SCINTILLE IN CAMPO DURANTE MEDVEDEV-TSITSIPAS AGLI AUSTRALIAN OPEN - IL RUSSO NEVRASTENICO DOPO AVER PERSO IL SECONDO SET ATTACCA L'ARBITRO REO DI AVER CONSENTITO IL SOLITO TEATRINO DELL’APOLLO GRECO CON IL PADRE: “COME PUOI ESSERE COSÌ STUPIDO NELLA SEMIFINALE DI UN GRANDE SLAM? PUÒ PARLARE AD OGNI PUNTO SUO PADRE? PUÒ?” - ALLA FINE MEDVEDEV BATTE TSITSIPAS E VOLA IN FINALE: SE BATTE NADAL, DIVENTA IL NUMERO 1 - VIDEO

O Medvedev é uma besta, uma personagem, mas o Tsitsipas e o pai são nojentos https://t.co/Jo19JCVHoR — João Pedro (@qiuume) January 28, 2022

Da sportfair.it

MEDVEDEV ATTACCA L'ARBITRO NEL MATCH CONTRO TSITSIPAS

Dopo la sfida tra Nadal e Berrettini, vinta dal maiorchino, si sta disputando adesso la seconda semifinale degli Australian Open 2022. Un match tesissimo, tra Tsitsipas e Medvedev, che sta regalando spettacolo ma anche… scintille! Il tennista russo, infatti, durante il secondo set ha perso le staffe e non le ha mandate a dire all’arbitro, accusando Tsitsipas di aver ricevuto coaching dal suo box.

“Sei stupido? Come puoi essere così stupido nella semifinale di un Grande Slam? Può parlare ad ogni punto suo padre? Può? Rispondi alla mia domanda? Guardami! Sto parlando con te!“, ha urlato Medvedev all’arbitro. Ma non è finita qua: dopo aver perso il secondo set, il russo ha continuato a sfogarsi contro il giudice di sedia Jaume Campistol, colpevole di non aver fermato il coaching del padre di Tsitsipas: “se non gli dai il warning sei un… come posso dire… piccolo gatto!“.

medvedev