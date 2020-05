“LA SERIE A? IO SONO PER RIPARTIRE’ – LA RICETTA DI "DON" FABIO CAPELLO: “SI PUO' FARE COME I MONDIALI, CHIUSI PER 40 GIORNI” – IL MILAN? NON SI E’ ANCORA MOSSO. PARADOSSALMENTE E’ MESSO MEGLIO DEL GOVERNO, CHE SI AGITA DA OGNI PARTE SENZA UNA LINEA CHIARA – E POI RIVELA LE DUE PARTITE CHE NON HA ANCORA DIGERITO (UNA DEL MILAN E L’ALTRA DELL’INGHILTERRA)

“Il calcio? Io sono per ripartire, per tanti motivi. Ci sono attorno ai 100 addetti che lavorano intorno al calcio, e questo è importante per tutta la gente che lavora. E poi anche perché psicologicamente darebbe un po' di allegria a tutti coloro che avrebbero la possibilità di vedere le partite. Credo che sarebbe molto importante, anche se ci sono tante problematiche”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Fabio Capello. Con quali modalità immagina la ripartenza? “Bisogna pensare di fare come in un Mondiale - ha detto Capello a Rai Radio1 - quando si gioca questa competizione si resta chiusi per 40 giorni”. Quindi ad esempio si potrebbe giocare al centro sud tenendo i calciatori in posti chiusi? “Se si fanno queste cose con attenzione si può giocare in tutti gli stadi. E' importante comunque provare a ripartire.

Tra l'altro i calciatori si sono allenati sempre in palestra, correndo dritto, mentre nel calcio non è così”. Di quanto tempo c'è bisogno affinché i calciatori tornino in forma? “Per fare una cosa molto breve direi 20 o 25 giorni. Io sono favorevole anche ai fare 4 o 5 cambi, giocando ogni 3 giorni sarebbe utile ma purtroppo questa proposta sia già stata bocciata”.

Come ha passato il periodo casalingo di quarantena? “"In questi due mesi ho guardato la tv, ho letto libri e ho aiutato mia moglie a pulire un po' la casa. Ho anche provato a cucinare qualche volta, degli spaghetti all'olio, molto semplici”. Ha rivisto qualche sua vecchia partita? “Le mie non le rivedo mai, ho rivisto quelle del mondiale 2006 e ho gioito moltissimo”.

E se dovesse scegliere quale delle partite in cui è stato protagonista riguarderebbe? ”A me fanno tristezza e rabbia quelle che ho perso, quelle che ho vinto non le guardo mai. Quella che mi ha fa più rabbia è la prima finale di Champions persa contro il Marsiglia. E l’altra è Inghilterra-Germania, quando non ci fu assegnato il gol del 2-2 di Lampard". Cos'è la cosa che le è mancata di più in questa quarantena? “I viaggi. L'anno scorso con mia moglie abbiamo viaggiato moltissimo e quest'anno siamo rimasti bloccati a casa”. Non è che in questo periodo di isolamento le è tornata la voglia di allenare? “No, assolutamente no”, ha concluso l'allenatore a Un Giorno da Pecora.

“Il Milan? Mi piacerebbe capire dove stiamo andando. Un po' come il governo. Chi è messo peggio tra il governo e i rossoneri? Il Milan non si è ancora mosso, il governo si muove agitandosi da tutte le parti senza una linea ben chiara”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Fabio Capello. Quindi paradossalmente è in una condizione migliore il Milan. “Assolutamente sì”, ha scherzato l'allenatore a Rai Radio1.

