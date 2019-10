“LA SERIE A È UNO SCHIFO. TIRATE LO SCIACQUONE E SPEGNETE I TELEVISORI. AMEN” - PAOLO ZILIANI SCATENATO SUL RIGORE NEGATO AL NAPOLI E SULL’ESPULSIONE DI CASSATA IN JUVE-GENOA – PISTOCCHI PARLA DI “DEGRADO DELLA SERIE A. UNA FICTION CHE NON DIVERTE PIU’ NESSUNO” – E MARIO SCONCERTI? RIESCE NELLA MIRABOLANTE IMPRESA DI NON SPENDERE UNA RIGA SUGLI ERRORI ARBITRALI DI NAPOLI-ATALANTA E JUVE-GENOA…

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

Anche la Juve è stanca ed anche la Juve ha giocatori che si stanno velando.

Cristiano Ronaldo è meno presente, Bernardeschi marca il regista avversario per togliere lavoro proprio a Ronaldo ma resta in mezzo un po' vuoto, senza altri compiti.

Bentancur non è all' altezza di Pjanic. Manca attenzione ai dettagli, molti buoni tiri non diventano occasioni per superficialità.

Anche l' universo della Juventus ha i suoi limiti di forma come soltanto Conte ama ogni tanto dimenticare. La svolta viene dalla partita di Napoli dove si fermano entrambe le squadre e aggiungono punti al loro distacco. La classifica si piega, Juventus e Inter sono adesso alla prima vera fuga della stagione, 7 punti sulla Roma, 8 su Napoli e Lazio. Cambiano i loro avversari, Napoli e Atalanta si frenano a vicenda, mostrano piccoli limiti di fondo. Torna nel corteo tutto il rumore di Roma città, specialmente la squadra di Zaniolo, giocatore che non abbiamo mai avuto in Italia non fosse altro per il suo metro e novanta, la sua differenza atletica e i piedi da trequartista che riescono a gestirne la potenza.

La Roma è una squadra a volte confusa perché attacca con chiunque e in modo poco lineare. Ma la sua confusione finisce nei giorni buoni per travolgere anche gli avversari. Così, quasi silenziosamente, le avversarie migliori stanno scivolando tutte lontano. Se Conte ha problemi, pensi a quanti possono averne il Brescia appena incontrato e almeno altre quindici squadre italiane che non hanno Lukaku capace di segnare all' improvviso da trenta metri.

In più sta trovando sulla strada una Juventus che resiste ma non insiste. Le manca la forza popolare che aveva, col Genoa è andata a un passo da perdere la testa del cammino. E non ha ancora un volto preciso in nessun reparto. È solo la più forte, ma non dà sicurezze, non c' è il solito dominio tecnico, non sono molte le idee diverse. L' Inter è più umile e si distrae meno.

Dieci giornate dicono che è all' altezza. È saltato il Torino, due punti nelle ultime cinque partite, non ha più una caratteristica sua, una squadra sommersa dalla qualità lineare della Lazio. Scompare anche la vecchia Samp. Non ha fortuna ma nemmeno gioco. Il tempo per tirarsi fuori c' è, ma equivale ormai a quello di rimanerci dentro.

Dall’account twitter di Maurizio Pistocchi

La mancata concessione da parte di Giacomelli del calcio di rigore per fallo di Kjaer su Llorente e la mancata chiamata alla OFR da parte del VAR Banti sono l’immagine più efficace del degrado della serie A. Una fiction che ormai non diverte più nessuno ma fa pena. Tanta

Dall’account twitter di Paolo Ziliani

Il rigore negato al Napoli in #NapoliAtalanta e l’espulsione di Cassata in #JuventusGenoa.

La serie A italiana è uno schifo. Ci prendono in giro da 40 anni. Tirate lo sciacquone e spegnete i televisori. Amen.

