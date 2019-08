20 ago 2019 15:45

“SIAMO DISGUSTATI DA QUEI COMMENTI” - POGBA SBAGLIA UN RIGORE IN CAMPIONATO E VIENE TRAVOLTO DA INSULTI RAZZISTI SUI SOCIAL. LA DENUNCIA DEL MANCHESTER UNITED: “SIAMO AL LAVORO PER IDENTIFICARE GLI AUTORI. CONDANNIAMO CON VIGORE QUEI COMMENTI, LA SQUADRA HA TOLLERANZA ZERO VERSO LE DISCRIMINAZIONI” - È IL TERZO EPISODIO DI INSULTI RAZZISTI NEL GIRO DI UNA SETTIMANA IN PREMIER - VIDEO