“SIAMO IN FINALE, ORA DOBBIAMO SCRIVERE LA STORIA” – MOURINHO CARICA LA ROMA IN VISTA DELL’ULTIMO ATTO DI CONFERENCE, DOMANI SERA A TIRANA: “MKHITARYAN È A DISPOSIZIONE – LA TENSIONE? NON RIESCO A GESTIRE NEMMENO LA MIA. COMUNQUE VADA DOMANI, E' UNA STAGIONE POSITIVA. QUESTA PARTITA FA PARTE DI UN PERCORSO E PER I GIOCATORI È IMPORTANTE PERCHÉ...”

Da romanews.eu

MOURINHO

Un lungo viaggio iniziato ad agosto, in mezzo nove mesi di un percorso e 55 partite. Con quale consapevolezza arriva la squadra?

“Si è vero. Siamo arrivati alla fine del percorso di questa stagione con due finali da giocare in 4 giorni. La prima ci dava quello che meritavamo (l’Europa League) che era il nostro obiettivo stagionale.

Siamo riusciti a vincere quella sfida lì, per me quella era una finale dove non si poteva scrivere la storia ma finire la stagione e raggiungere il nostro obiettivo. Per la Roma finire in qualificazione in Europa League è una cosa normale. Questa finale è una storia che si è già scritta per arrivarci dopo tanti anni. Quando tu arrivi in finale vuoi fare tutto il possibile per scrivere la storia.”

roma venezia mourinho

Come sta la squadra e come sta Mkhitaryan?

“Torino era importante come focus e per giocare una finale che ha già una tensione alta. Arrivare qui e sapere che ci giocavamo la coppa e la qualificazione non ci serviva ma l’abbiamo tolto vincendo con il Torino. L’obiettivo l’abbiamo raggiunto e questo è stato il miglior modo per farlo. Io e il mio staff da venerdì sera siamo insieme a Trigoria e non siamo mai usciti.

Ai calciatori non ho chiesto questo ma li vedo molto bene. La squadra è concentrata e con la giusta attenzione. Bisogna avere gioia per giocare una partita così. Mkhitaryan oggi al primo allenamento in una sessione molto piccola e senza significato per il lavoro in vista per domani dato che era aperta. Non era fake ma basica. Per lui però importante per avere le sensazioni. Mi fido della sua esperienza, sa interpretare bene le sue sensazioni e mi ha detto che è a disposizione per giocare.”

jose mourinho foto cavaliere gmt050

C’è molta attenzione su di lei qui a Tirana. La sua esperienza internazionale e la sua leadership può fare la differenza?

“No, penso di no. La gente svaga nell’analisi, l’unico motivo perchè esiste questo feeling pro-Roma è perchè abbiamo un calciatore albanese. Se la Roma vince un albanese alza la coppa e questo penso che abbia un significato. Ho giocato una Supercoppa europea con lo United in Macedonia del Nord ed è stato bellissimo. Un paese e una città in festa con l’opportunità di vedere due grandi squadre. Tirana è lo stesso ed è facile capire che per loro è un momento importante. Lo stadio è molto molto bello ma è un peccato perchè la capienza non rende felice i tifosi.

jose mourinho foto mezzelani gmt064

Sono molto felice di giocare qui. Mi sono dimenticato le tue domande (ride). Non penso che il mio carisma possa cambiare la sfida, qui si arriva alla fine di una stagione e quando ci arrivi il lavoro è già stato fatto soprattutto per noi che abbiamo già giocato venerdì. La leadership non si può produrre o mettere sul tavolo in 3 giorni. Tutto fa parte di un processo e domani tocca ai calciatori e noi allenatori siamo fuori e proviamo ad aiutare la squadra. Il lavoro è fatto, domani è l’ultima partita che fortunatamente è una finale. Se arrivi fin qui devi giocare con il giusto atteggiamento”.

A Leicester era più sorridente, come mai?

“Questa è una finale. Fino a domani non c’è nessuna altra cosa nella mia testa ma solo questo. Il mio modo di essere è questo, l’esperienza non aiuta anche se lo pensavo. Questo mio modo di stare è uguale alla prima finale, non cambia dopo 20 anni. Mi vedete più serio perchè sono concentrato ed è un mio modo di vedere la partita. Penso solo a questo”.

Lei è scaramantico?

“No non lo sono.”

Cosa pensa dell’Olimpico pieno?

“Il sostegno dei tifosi non può che far bene. Sicuramente non è colpa loro se la Roma perde le finali davanti allo schermo. Mi hanno chiesto con che maglia giochiamo domani ma non lo voglio sapere. Non sono scaramantico”.

jose mourinho foto mezzelani gmt063

La sua caviglia come va e quale è il futuro di Kumbulla? Se vince sarà il primo tecnico a vincere tutte le Coppe dell’Uefa

“Se vinco (ride ndr.). Non mi piace parlare con i se, vediamo. Marash mi ha fatto male alla caviglia anche se ci scherzavo. Lui è l’ultimo che doveva farlo perchè è il più pesante di tutti. Pensavo di andare alla partita con le ciabatte perchè il piede non entrava nella scarpa ma ne ho messa una più grande. Marash è un bravo ragazzo e calciatore ed ha imparato tanto. L’anno prossimo sarà con noi al 100% perchè può diventare più bravo”.

Che ne pensa del calcio olandese?

“L’Ajax ha vinto Coppe dei Campioni, il Feyenoord del mio amico van Hooijdonk ha vinto la Coppa UEFA, il PSV ha vinto. Il calcio olandese ha vinto”.

Mourinho ride perchè aveva messo le cuffie per la traduzione ma la domanda era in inglese.Una prima impressione su Tirana? Sensazioni su domani?

“La storia si fa dall’inizio e con la maturità, la mia storia personale è una vecchia storia. Non ho la bacchetta magica o una pozione magica, noi abbiamo fatto il nostro lavoro, ormai è fatto e domani sta ai giocatori. Tutti noi, giocatori compresi, siamo pronti.

jose mourinho foto mezzelani gmt062

Per me è la prima volta in Albania, è un paese che non avevo ancora visitato. Non ho visitato la città, ma sono contento di essere qui e di stare in queste città. Lo stadio è molto bello, peccato non sia di 50-60.000 mila, non è una critica ma solo perché sarebbero entrate più persone. Sono contento di essere qui e di giocare la finale a Tirana”.

Zalewski?

“Zalewski l’anno scorso giocava in Primavera, ora gioca in Prima Squadra. Sono mesi importanti per la sua carriera. La sua posizione, a essere onesto, può essere varia. Le persone hanno differenti opinioni su di lui, ha una buona mentalità ed è importante per noi”.

La stagione è virtualmente finita ed oggi siamo all’ultimo atto. La Roma ha giocato due finali e Rocchi le ha dato ragione su tutta la linea. Comunque vada domani, questa è una stagione positiva?

jose mourinho foto mezzelani gmt060

“Per me si è una stagione positiva questa a prescindere.”

Le parole di Mourinho a Sky

Come si gestisce la tensione?

Non riesco a gestire nemmeno la mia (ride, ndr).

Quali errori non bisogna fare?

Dobbiamo fare le stesse cose fatte nelle partite precedenti, per questo dico che la prossima è sempre una finale. Domani c’è in palio un trofeo.

Con queste partite si crea mentalità?

Ovviamente, fa parte di un percorso e per i giocatori è importante perché c’è gente che gioca finali e gente che così cresce.

jose mourinho foto mezzelani gmt083

Cosa si aspetta dal Feyenoord?

roma accolta a tirana striscione per mourinho

Non lo so, hanno avuto tanto tempo per prepararla, potrebbero anche presentarsi con qualcosa di diverso. Per esempio, se vedi la seconda partita contro il Marsiglia hanno disputato una gara diversa dalla loro filosofia. Sappiamo come vogliamo giocare.

Mkhitaryan?

Ha la condizione fisica per aiutare la squadra. Sono ottimista, ieri ha fatto dei test veri, oggi la sensazione è positiva.

mourinho