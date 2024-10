“SIAMO IN UNA SITUAZIONE DI MERDA, DI TOTALE DISASTRO. I RAGAZZI DEVONO DIVENTARE DELLE BESTIE E RIBALTARE LA SITUAZIONE" – IL TECNICO DELLA ROMA IVAN JURIC PRENDE DI PETTO I CALCIATORI E LI SBATTE DAVANTI ALLA LORO MEDIOCRITA’: "ATTACCARSI ALLE SCUSE E’ DA DEBOLI. MI SENTO IN DISCUSSIONE? A ME NON MANCA NIENTE. PER ME LA SITUAZIONE È PERFETTA. DA DOMANI VOGLIO UN’ALTRA CATTIVERIA IN CAMPO"

Juric: "Serve un'altra rabbia"

Juric a Sky: "Da quando sono arrivato, ma anche con Daniele, la squadra ha giocato tante partite bene, ma stona perché quando devi vincere pareggi, quando devi pareggiare perdi. Vuol dire che a mentalità non siamo a grandi livelli. Non possiamo essere soddisfatti delle prestazioni e non raccogliere le cose. Già da domani mi aspetto un'altra rabbia per ribaltare una situazione difficile già dall'anno scorso".

Juric: "Per questi ragazzi è un'occasione unica"

"Io penso che quando gioco contro il Monza devo vincere, contro l’Inter pareggiare e contro Efsborg e Bilbao vincere. Lo sto dicendo riferendomi alle gare che abbiamo fatto. Noi ora siamo in debito, le prestazioni sono superiori ai risultati. Dire abbiamo giocato bene ma abbiamo perso non è una scusa ma l’ammettere che c’è un problema di mentalità. Questa squadra crescerà perché è un'occasione unica nella lora vita. Questi ragazzi adesso si trovano in una situazione di m**da, di totale disastro intorno a loro e possono risalire. Ma dentro di loro deve esserci una cattiveria diversa. Devonodiventare delle bestie e ribaltare la situazione".

Baldanzi: "De Rossi mi ha aiutato"

"Sono giovane e in una grande squadra come questa devo saper ricoprire più ruoli se c'è bisogno. De Rossi mi ha aiutato in fase difensiva".

Juric: "Non ci sono posti fissi"

"Koné e Cristante a centrocampo? Non ci sono posti fissi. Per me sono tutti uguali e tutti possono giocare".

Baldanzi: "Contestazione? Capiamo la curva"

"Contestazione? Dentro lo spogliatoio pensiamo alle partite e a giocare al meglio. Capiamo la curva perché non è un grande momento. Adesso dobbiamo fare delle grandi prestazioni per riportarli dalla nostra parte"

Juric: "A livello di gioco abbiamo fatto grandi passi avanti"

"Per me a livello di gioco abbiamo fatto grandi passi in avanti. La mentalità si allena durante gli allenamenti. È lì che cresci e che sei sul pezzo su tutte le piccole cose. Affrontare la partita in un certo modo ti porta ad avere la mentalità giusta. Bisogna cominciare a vincere e a voler vincere".

Baldanzi: "Ruolo? Per me è uguale"

"Ruolo? In realtà è uguale. Mi trovo bene sia a destra sia a sinistra sinceramente".

Juric: "L'obiettivo è la Champions League"

"Serie A ed Europa? Per me tutto è importante. Come idea la società ha la visione di andare in Champions. Non sottovalutiamo niente. Domani per esempio Baldanzi gioca e lui non è un cambio. È chiaro però che il primo obiettivo è la Champions League".

Juric: "Attacarsi alle scuse è da deboli"

"Mi sento in discussione? A me non manca proprio niente. Per me la situazione è perfetta, condividiamo tutto con il direttore, sento la sua fiducia perché segue tutti gli allenamenti. Posso attaccarmi alle scuse, ma è da deboli. Noi dobbiamo arrivare alla partita e mangiarli, questo è il discorso. Qui c’è organizzazione e centro sportivo top, bisogna vincere. Io non ho mai preso in vita mia un gol come quello che abbiamo preso a Monza. Da domani voglio un’altra cattiveria in campo".

