“SIETE DEI FALLITI, INSULTATE TUTTI!”. LORENZO PELLEGRINI SBROCCA SUI SOCIAL DOPO LE CRITICHE. POI IL DIETROFRONT – “HO SBAGLIATO AD USARE LA PAROLA ‘FALLITI’, MA NON ERA PER CHI CRITICA SPORTIVAMENTE MA PER CHI INSULTA!”. QUANTO INFLUISCONO I CONTINUI CAMBI DI POSIZIONE NELL’INVOLUZIONE DEL CENTROCAMPISTA? UN SOLO GOL NELLE ULTIME 37 PARTITE. IN NETTO CALO IL NUMERO DI ASSIST (DAI 6 DELLA SCORSA STAGIONE AI 2 ATTUALI). VA MEGLIO CON MANCINI IN NAZIONALE MA...

Da corrieredellosport.it

lorenzo pellegrini

Lorenzo Pellegrini non si nasconde e sui social attacca chi critica le prestazioni della Roma. Il vice capitano giallorosso al termine del match contro il Sassuolo ha pubblicato sui social un post molto duro contro chi ha polemizzato sulla prestazione sua e dei compagni di squadra: "Voi continuate a parlare ed insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande gruppo”. Pellegrini era stato criticato sui social dopo la chance mancata in occasione del gol annullato a Mkhitaryan. Dzeko aveva servito Pellegrini che invece di tirare aveva nuovamente passato il pallone al bosniaco, poi anticipato da Locatelli.

lorenzo pellegrini

Pellegrini qualche ora dopo ha fatto dietrofront, specificando che le accuse fossero rivolte esclusivamente a chi lo aveva insultato: “Ho sbagliato ad usare la parola ‘falliti’, ma non era per chi critica sportivamente visto che ovviamente ognuno è libero di farlo…ma per chi insulta! Ricordatevi che siamo uomini prima che calciatori“, queste le sue parole in una nuova Storia Instagram.

roma vs sassuolo foto mezzelani gmt023 roma vs sassuolo foto mezzelani gmt020 padre e figlio friedkin foto mezzelani gmt017 roma vs sassuolo foto mezzelani gmt026 roma vs sassuolo foto mezzelani gmt021 roma vs sassuolo foto mezzelani gmt033 roma vs sassuolo foto mezzelani gmt027 roma vs sassuolo foto mezzelani gmt032 roma vs sassuolo foto mezzelani gmt028 roma vs sassuolo foto mezzelani gmt029 roma vs sassuolo foto mezzelani gmt024 roma vs sassuolo foto mezzelani gmt030 roma vs sassuolo foto mezzelani gmt031 roma vs sassuolo foto mezzelani gmt025 roma vs sassuolo foto mezzelani gmt019 roma vs sassuolo foto mezzelani gmt022

LORENZO PELLEGRINI lorenzo pellegrini