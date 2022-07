“SINISA, SEI L’IMMAGINE DELLA PASSIONE PER IL LAVORO E IL CALCIO. ALTRO CHE LE PUTTANATE CHE RACCONTANO ALTRI. FIGHTER” - AL PRIMO ALLENAMENTO DEL BOLOGNA PRESENTE ANCHE MIHAJLOVIC, DIMESSO GIOVEDÌ SCORSO DALL'OSPEDALE SANT'ORSOLA DOVE SI STA CURANDO DALLA LEUCEMIA – IL MESSAGGIO SUI SOCIAL DELLA MOGLIE ARIANNA

Da www.corrieredellosport.it

"Al rientro a Casteldebole la squadra si è ritrovata oggi per i primi test atletici e per una prima sessione di allenamento. Con una grande sorpresa per tutti i rossoblù: al centro tecnico Niccolò Galli si è presentato anche il mister Sinisa Mihajlovic che ha radunato i ragazzi per un discorso prima dell’ingresso in campo. Il tecnico ha poi seguito l’allenamento da bordo campo".

Con questa nota diramata sul proprio sito ufficiale, il Bologna informa che, a sorpresa, nel giorno che dà il via alla stagione 2022-2023 del club emiliano, era presente anche il tecnico, dimesso giovedì scorso dall'ospedale Sant'Orsola dove si sta curando dalla leucemia, e che ha voluto presenziare al ritorno al campo di parte della squadra (assenti i nazionali). L'allenatore serbo ha radunato i ragazzi per un discorso prima della sgambata e ha poi seguito l'allenamento da bordo campo, all'ombra.

