“SINNER COME CARATTERE NON È COME VALENTINO ROSSI O TOMBA…” – PAOLO BERTOLUCCI SUGGERISCE LA STRATEGIA AL NUMERO UNO DEL MONDO PER PROTEGGERE LA PROPRIA PRIVACY IN VISTA DEI GIOCHI DI PARIGI: “LE OLIMPIADI SONO UNA GIOSTRA TRITATUTTO E I GIOCATORI DI TENNIS SONO PIÙ ORDINATI, NON SONO ABITUATI A VIVERE QUEL MARASMA. PER JANNIK SAREBBE FONDAMENTALE AVERE UNO SCUDO PROTETTIVO, SOPRATTUTTO IN QUESTA FASE CON LA FIDANZATA PERCHÉ…”

Da corrieredellosport.it

jannik sinner e anna kalinskaya in vacanza a cala granu, in sardegna 6

Le foto in Costa Smeralda in compagnia della sua nuova compagna Anna Kalinskaya hanno fatto il giro del mondo, ma Jannik Sinner ne avrebbe fatto volentieri a meno. Personaggio schivo ai social e alla vita mondana, il tennista altoatesino sta vivendo un’eccessiva esposizione mediatica al di fuori dei campi da gioco.

Il numero uno al mondo è sempre rimasto lontano da gossip e telecamere, ha spesso declinato inviti che non fossero attinenti alla sua carriera sportiva come l’ospitata a Sanremo dello scorso anno. Ma da quando ha raggiunto la vetta del ranking Atp, qualcosa sembra essere cambiato.

paolo bertolucci

Sinner, il consiglio di Bertolucci

“Le Olimpiadi sono una giostra tritatutto e i giocatori di tennis sono più ordinati, non sono abituati a vivere quel marasma - sottolinea Paolo Bertolucci, ex capitano della squadra azzurra - il tennis è uno sport senza passaporto, lui ha fan in tutto il mondo e questa attenzione lo ha costretto a cercare riparo, un po’ perché come carattere non è come Valentino Rossi o Alberto Tomba e un po’ perché altrimenti non potrebbe vivere. In questo momento - continua Bertolucci a Radio24 - per lui sarebbe fondamentale avere uno scudo protettivo, soprattutto in questa fase con la fidanzata perché non è una pressione che arriva soltanto dall’Italia”.

