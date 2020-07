8 lug 2020 15:20

“SO COSA VUOL DIRE SOFFRIRE” – FINALMENTE UN CALCIATORE CHE NON DIMENTICA LE SUE ORIGINI: KEITA, EX LAZIO E INTER, PAGA PER UN MESE VITTO E ALLOGGIO A 150 LAVORATORI STAGIONALI SENEGALESI IN CATALOGNA – “SE NON MI FOSSI ESPOSTO I LAVORATORI AVREBBERO CONTINUATO A DORMIRE IN STRADA. I MIEI GENITORI HANNO FATTO DI TUTTO PER DARCI UN FUTURO IN EUROPA. IO DAREI TUTTI I SOLDI CHE HO GUADAGNATO IN QUESTI ANNI, SE SERVISSERO A FAR SPARIRE IL RAZZISMO”