Fabrizio Roncone per il “Corriere della Sera”

D'accordo: allora andiamo al martirio di Belfast. Portarsi un rosario e il pallottoliere. Lunedì serviranno preghiere e scabrosi conteggi sui gol fatti, e da fare. Qui, all'Olimpico, notte tutt' altro che magica. Di ansia battente e di speranza, di un calcio cupo, improvvisamente complicato, senza luce, senza allegria: ma non solo.

Siamo stati dentro novanta minuti pieni anche di un'Italia ostinata, consapevole di una evidente provvisorietà, che voleva comunque essere certa di qualificarsi ai Mondiali in Qatar e invece adesso dobbiamo volare in Irlanda del Nord con pensieri scuri. Lo sguardo scorre sul prato dell'Olimpico: Bonucci abbraccia Jorginho.

Vialli gli dice qualcosa nell'orecchio. Se arrivate alla fine di questo racconto, capirete perché. Rileggere gli appunti: c'è scritto che partiamo subito male. Azzurri sotto ritmo, slegati, lunghi, sempre in ritardo sulle seconde palle.

La Svizzera: con più gamba. E uno schema semplice, a noi familiare: difendono in mucchio, poi ripartono veloci. Diciamo che farsi fregare in contropiede dagli svizzeri sarebbe mortificante. E però succede. Con tre passaggi arrivano al limite della nostra area: lì compare quel Widner, il loro terzino, che è partito a rimorchio.

Tiro bellissimo. Donnarumma incolpevole. Siamo sotto, perdiamo 1-0 dopo appena undici minuti (tragico retropensiero: ci fosse stato Giorgione Chiellini si sarebbe fiondato addosso al primo svizzero di passaggio, ma è meglio non cominciare con i rimpianti).

Pozzo nero. Imprevisto. Stadio muto, stordito. Tutti osserviamo istintivamente Mancini. Ecco: di solito, quando all'Europeo si metteva male, e qualche volta davvero s' è messa di traverso, andavi a controllare lo sguardo del Mancio, e lui ti tirava su il morale. Succede anche ora: stessa occhiata, una carezza al ciuffo (in verità, di un nuovo color mogano), poi le urla a mani unite. Stringete, più compatti, salite.

E calmi, state calmi. Sembra funzionare. Prendiamo campo. Lottiamo. Non belli, ma pieni di nervi, furiosi nei contrasti. In fondo anche questo sappiamo fare: il ct ci ha insegnato a bere champagne; però, se è il caso, buttiamo giù il rosso della casa. Ci prova Barella, al 21'. Poi Belotti (che non riesce a metterci la solita forza, ma sta lì, non molla, ingobbito più del solito, tutta rabbia e volontà). Un momento: adesso c'è una punizione sulla sinistra.

Batte Insigne e mette un pallone alto, in mezzo, per una squadra di piccoletti. Giovanni Di Lorenzo, con il suo metro e 83 centimetri è uno dei nostri spilungoni e allora si arrampica nell'aria, su per una scala che solo lui vede. Mischione furibondo, gomitate e pacche, ma poi il pallone finisce in rete. Gli svizzeri ci provano, protestano, Var: ma è buono, il gol è buono, e anche per il pubblico è una scossa.

Dalla curva Sud iniziano a cantare l'Inno di Mameli a cappella. Cominciamo a spingere. Manovra sempre un po' sbrindellata. Però l'allenatore svizzero, Murat Yakin, si avvia negli spogliatoi per l'intervallo con l'aria di uno che se l'era immaginata più facile (il tipino è presuntuoso). Una pagina della Moleskine sprecata per fare l'elenco dei presenti in tribuna autorità. Serata umida. Nel primo quarto d'ora della ripresa partono almeno cinque ole.

Mancini si volta e chiama Berardi e Tonali. Il milanista entra al posto di Locatelli (assai impreciso), Berardi prende il posto di Belotti e così ci mettiamo con un tridente leggero. Insigne fa il finto centravanti. In tribuna stampa, per nulla scaramantici, cominciamo a fare calcoli. Se finisce così, se non segniamo, se se se.

Va bene: è dura, durissima, però la partita è nei nostri piedi, e Tonali, lui in particolare, ha qualcosa di molto giusto nei movimenti e nella corsa. Sì, forza, si può fare. Mancini annuisce. Batte le mani. Si volta ancora: fuori Barella (stremato) e dentro Cristante. Poi Raspadori per Insigne, Calabria per Emerson.

Mancano dieci minuti. La sofferenza comincia ad essere nel destino certo di questa Nazionale, che pure Mancio ha fatto nascere dentro un'idea di allegria, di calcio spensierato. Minuto 87': dalla Var dicono all'arbitro, l'inglese Anthony Taylor, che la spinta su Berardi, di pochi secondi fa, forse è rigore. Controlla. Togliete il forse: è rigore. Va Jorginho. Va lui perché lui è il rigorista. O meglio: era il rigorista (andate su YouTube, e guardate come ha calciato).

