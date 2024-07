8 lug 2024 15:08

“SOGNAVO QUESTO MOMENTO FIN DA BAMBINO” – A WIMBLEDON LORENZO MUSETTI BATTE PERRICARD IN 4 SET E PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA L'ITALIA HA TRE GIOCATORI (SINNER, PAOLINI E MUSETTI) NEI QUARTI IN UNO SLAM - PER IL TENNISTA DI CARRARA È IL PRIMO QUARTO IN UNO SLAM IN CARRIERA - AFFRONTERA’ IL VINCENTE DELLA SFIDA FRA ALEXANDER ZVEREV E TAYLOR FRITZ- VIDEO