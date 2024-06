“SOLO COME UN KANE”! IL "CORSPORT" TUMULA L’INGHILTERRA DOPO IL PARI CON LA DANIMARCA - ALAN SHEARER, EX ATTACCANTE E ORA COMMENTATORE, DEFINISCE LA SQUADRA DI SOUTHGATE "DISORGANIZZATA" E CON ATTACCANTI "INADATTI" – NEL MIRINO C’E’ HARRY KANE: “IL SUO GOL CONTRO LA DANIMARCA NON BASTA, EVIDENTI I SUOI DIFETTI. SI MUOVE A MALAPENA IN CAMPO”

Da ilnapolista.it

Il Telegraph elogia Alan Shearer, ex giocatore inglese e ora commentatore, che critica l’Inghilterra con la verità nuda e cruda dopo la prestazione deludente contro la Danimarca a Euro2024.

Shearer voce del popolo inglese

L’Inghilterra è stata terribile contro la Danimarca e Alan Shearer a nome dell’intero Paese quando ha definito, onestamente e in maniera brutale, la nazionale. Una squadra disorganizzata, in cui i giocatori presumibilmente di livello mondiale riuscivano a malapena a mettere insieme due passaggi; gli attaccanti inadatti e incapaci. Un sistema di gioco prevedibile e noioso, entrando a malapena nella metà campo avversaria. I tifosi inglesi sono stanchi, esasperati e arrabbiati.

Un tempo la gente prendeva in giro Shearer per essere troppo tranquillo; un esperto che aveva paura di criticare. Ora non più. In tv ha detto tutto ciò che pensavano i tifosi. E’ come guardare una versione migliore e più ponderata di Roy Keane, senza fare sceneggiate.

E’ stato il primo a sottolineare che Kane si muove a malapena in campo. Il suo gol contro la Danimarca non è stato sufficiente a nascondere i suoi evidenti difetti: «Non c’è movimento, non vanno da nessuna parte se continuano a correre solamente. Nel momento di attaccare, i centrocampisti stanno 20 metri dietro, non è sufficiente. Abbiamo preso un punto, ma non basta».

Un gruppo di talento che gioca meglio nelle proprie squadre di club. Shearer dice solo verità. Avevamo bisogno di qualcuno che lo facesse, perché se l’Inghilterra continua a giocare così, di sicuro tornerà a casa presto.

