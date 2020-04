2 apr 2020 17:36

“SONO UN ALLENATORE DI CALCIO, DEVO MANTENERMI IN FORMA”, INCREDIBILE A CALDAROLA, PROVINCIA DI MACERATA: IL VICESINDACO BECCATO A CORRERE PER 30 KM (NON AVEVA DISATTIVATO LA APP): MULTATO - LUI CHIEDE SCUSA (“PER ME LO SPORT E’ VITA”). POI LE DIMISSIONI. IL SINDACO DEL PAESINO NEI GIORNI SCORSI AVEVA DETTO: “VEDO TROPPA GENTE IN GIRO. MI SONO ROTTO LE PALLE…”