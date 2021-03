Salvatore Riggio per corriere.it

Martina Maccari, la moglie del difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, è risultata positiva al Coronavirus. Come ha confermato lei stessa in una storia sul proprio profilo Instagram, venerdì 19 marzo, nel giorno della festa del papà. Facendo il punto sulle sue condizioni di salute e spiegando, con un tono polemico, quanto sia difficile vivere a distanza da suo marito per lei e i suoi figli.

«Aggiornamento sul mio stato di salute. Ho passato un paio di brutti giorni, anche tre forse. Con la terapia di prassi è andata meglio e sono piuttosto i...a, perché ci stanno facendo vivere una vita di m…a», si è sfogata senza giri di parole lady Bonucci. Poi, ha continuato: «Perché ritengo che sia anche ora che qualcuno si svegli per fare andare le cose un po’ meglio per noi che siamo fortunati, ma soprattutto per chi è meno fortunato di noi». E ancora: «Il fatto che i figli debbano stare lontani dal papà, che non è a casa con loro e con la moglie per preservarsi dal rischio di un eventuale contagio come vuole il protocollo, sta creando non pochi problemi».

Lo sfogo di Martina non è indirizzato verso qualcuno in particolare. Sembra più dettato da un momento di esasperazione. «Mi rode il c...o. Non so quando i miei figli rivedranno il padre e non so da quanti giorni non lo vedono e poi il cortisone mi urta altissimamente il sistema nervoso». La speranza, naturalmente, è che tutto possa passare in fretta (in Europa è stato superato il milione di morti), e che anche Bonucci possa tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia.

