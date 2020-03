“SONO INCINTA, LA VITA CI HA TRADITO", MICHELA PERSICO POSITIVA AL CORONAVIRUS COME IL COMPAGNO DANIELE RUGANI, CONFESSA A ‘CHI’: “AL MOMENTO DEVO CAPIRE COSA SUCCEDERÀ. SPERO CHE IL VIRUS NON INCIDA SULLA GRAVIDANZA. I MEDICI MI HANNO ASSICURATO CHE NON DOVREBBERO ESSERCI PROBLEMI. MA HO UNA PAURA INFINITA…" - LEI E IL DIFENSORE DELLA JUVE STANNO TRASCORRENDO LA QUARANTENA SEPARATI

Prima la positività del suo Daniele, poi la propria. Il tutto con un solo pensiero: "Sono incinta, che succederà adesso?". Michela Persico, la compagna di Rugani, ha rivelato al settimanale Chi di aspettare un bambino e adesso non può non avere paura. "Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire cosa succederà – ha detto Michela, che è al quarto mese —. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita".

Anche Michela Persico, come il fidanzato e giocatore della Juventus Daniele Rugani, è risultata positiva al tampone del coronavirus. Lo ha rivelato in un video postato su Instagram dove ha rassicurato: "Sono asintomatica. Si può essere positivi senza saperlo, non rischiate di contagiare gli altri".

SEPARATI — Michela e Daniele stanno trascorrendo la quarantena separati. "Ci stavamo preparando a quando avremmo annunciato la gravidanza — continua la Persico —. Doveva essere un momento di gioia, invece la vita ci ha tradito così. Ma sono sicura che ci rialzeremo".

