“SONO MOMENTI INTIMI, MA È NECESSARIO RENDERLI PUBBLICI” – NEYMAR È ACCUSATO DI STUPRO DA UNA RAGAZZA BRASILIANA: L'AVREBBE ABBORDATA SU INSTAGRAM E INVITATA A PARIGI, DOVE SI SAREBBE APPROFITTATO DI LEI CONTRO LA SUA VOLONTÀ – IL GIOCATORE DEL "PSG" PER DIFENDERSI FA UN VIDEO SU INSTAGRAM DOVE SPIATTELLA LE CHAT E LE FOTO HOT CHE GLI MANDAVA L’AVVENENTE SIGNORINA: “CHI MI CONOSCE SA CHE TIPO DI PERSONA SONO. NON È SUCCESSO DAVVERO NULLA” - VIDEO + FOTOGALLERY

Neymar accusato di stupro. La notizia arriva direttamente dal Brasile dove una ragazza avrebbe denunciato il calciatore brasiliano. Violenza però che sarebbe stata commessa in Francia. Secondo la denuncia depositata alla polizia dalla giovane, i contatti con il giocatore del Psg sarebbero iniziati su Instagram: da lì una serie di messaggi, fino all’invito per la ragazza di andare a Parigi: viaggio e alloggio, ovviamente, spesati dal numero 10 del Psg.

«Arrivata il 15 maggio 2019 - si legge nella denuncia - la vittima ha detto che alla stessa data Neymar è arrivato intorno alle 20 presso l’hotel, a quanto pare ubriaco... ma ad un certo punto, Neymar è diventato aggressivo, e con la violenza, praticava un rapporto sessuale contro la volontà della vittima». La vittima, inoltre, si sarebbe spaventata nel denunciare il fatto in un altro Paese, scegliendo alla fine di farlo in territorio brasiliano.

La reazione social

Immediata la reazione social di Neymar che ha mostrato in un video messaggi e foto delle comunicazioni avute su WhatsApp con la giovane. «Sono accusato di stupro, è una parola grossa, è molto forte, ma è quello che è successo», ha detto Neymar in un video di sette minuti pubblicato su Instagram.

«Mi ha sorpreso, è una cosa davvero brutta e triste perché chi mi conosce sa che tipo di persona sono e sa che non farei mai una cosa del genere» ha aggiunto. Neymar poi ha mostrato quello che ha detto è stata una lunga serie di messaggi WhatsApp con la donna, comprese fotografie in topless di lei a letto. Ha aggiunto: «Questi sono momenti intimi, ma è necessario renderli pubblici per dimostrare che non è successo davvero nulla».

Parla il padre di Neymar

«E’ una trappola». Così il padre di Neymar, che è anche il suo agente, ha categoricamente negato le accuse in un’intervista con l’emittente brasiliana Bandeirantes. «Questo non è vero, non ha mai commesso alcun crimine”, ha detto Neymar Santos, sostenendo che suo figlio è stato vittima di ricatto. «Abbiamo tutte le prove e abbiamo già dato tutto agli avvocati”.

Secondo Neymar Santos, suo figlio e la donna hanno avuto un appuntamento, ma Neymar non voleva vederla di nuovo. Da allora, la donna ha cercato di estorcere denaro al giocatore e alla sua famiglia, ha detto. «Mio figlio può essere accusato di molte cose, ma so che tipo di uomo è ..... è chiaro che questa era una trappola».

