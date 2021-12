“SONO PREOCCUPATO COME TUTTI GLI ITALIANI, MA ABBIAMO ANCORA DUE PARTITE" – MANCINI RICEVE IL TAPIRO D'ORO E RILANCIA IN VISTA DEGLI SPAREGGI MONDIALI: "ANDREMO IN QATAR E ME NE DARETE UNO PIÙ GROSSO!" – POI ESALTA ZANIOLO E SCAMACCA. SUL FUTURO IN CASO DI MANCATA QUALIFICAZIONE CHIOSA: "NON CI PENSO. VINCEREMO IL MONDIALE"…(MA INTANTO GIOCHIAMOLO!)

Non è bastato un Europeo vinto a dispetto dei pronostici, quelli di Striscia la Notizia hanno deciso infatti di "punire" il c.t. Mancini con il Tapiro d'Oro del 2021 per la qualificazione al Mondiale in Qatar ancora da conquistare. Al solito è stato Valerio Staffelli a consegnare il celebre premio (lo vedrete stasera su Canale 5), con la speranza che sia di buon auspicio per i playoff.

"UN ALTRO TAPIRO"

Mancini è stato al gioco e ha commentato: "È vero, rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato anche io come tutti gli italiani, ma abbiamo ancora due partite". Poi uno slancio di ottimismo: "In Qatar ci andremo e se sarà così mi dovrete portare un altro Tapiro, più grosso di questo".

"Ci saremo perché siamo forti. Perché siamo stati la squadra migliore degli Europei, perché abbiamo vinto meritatamente, perché abbiamo perso una volta sola negli ultimi tre anni, quando siamo rimasti in dieci, senza quasi mai rischiare di perdere le altre partite". Così Roberto Mancini, ct dell'Italia, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, sulle possibilità di qualificazione degli Azzurri ai Mondiali in Qatar 2022.

"Zaniolo può dare tanto, alla Roma e alla Nazionale. Dipende tutto da lui: dalla sua condizione fisica e dalla continuità di gioco che saprà dimostrare", ha aggiunto. "In questi tre anni abbiamo avuto la garanzia di Immobile e Belotti e tanti giovani in crescita, di buone qualità. Ultimamente, sì, molti stanno facendo bene. Scamacca per esempio ha tutto per diventare un centravanti completo. Segna in tutti i modi: di testa, di piede, da vicino, da lontano, ha fisico e tecnica. All'ultimo raduno gli ho parlato a lungo e gli ho spiegato dove può arrivare con le sue potenzialità.

Vale il discorso fatto per Zaniolo: dipende tutto da lui. Dalla continuità che saprà trovare. È giovane, deve giocare tanto. Da qui ai playoff ha davanti tre mesi e tre mesi, per un ragazzo, sono tanti. Può crescere ancora molto", ha spiegato. Sul futuro in caso di mancata qualificazione ha concluso: "Non ci penso. Io penso che vinceremo il Mondiale".

