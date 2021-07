“SOUTHGATE MI HA RUBATO LA FIDANZATA, MA TIFERÒ COMUNQUE PER L’INGHILTERRA” – LA STORIA DI RUSSELL GIBBS, L’EX FIDANZATO DELL’ATTUALE MOGLIE DEL CT INGLESE - SOUTHGATE CONOBBE LA DONNA QUANDO IL CT MILITAVA NEL CRYSTAL PALACE, MENTRE LEI ERA UN'ASSISTENTE ALLE VENDITE IN UNA BOUTIQUE DI LONDRA E CONVIVEVA CON GIBBS – NONOSTANTE SOUTHGATE FACESSE IL DIFENSORE, È PASSATO ALL’ATTACCO E...

DA www.ilposticipo.it

C’eravamo tanto amati...ma che importa? Dall’Inghilterra arriva una storia molto curiosa: protagonista, il signor Russell Gibbs. Chi è costui? Un uomo che dovrebbe essere irritato con il CT Southgate. Ma che, forse anche grazie ai risultati ottenuti dal CT della nazionale inglese proprio non riesce ad esserlo.

La vicenda è stata riportata ai tempi del mondiale del 2018 dal Daily Mail: il personaggio in questione non è un signor nessuno. Mr Gibbs è l’ex fidanzato di Alison, la moglie di Southgate, da sempre accanto a suo marito. Russel non ha alcun rancore nei confronti dell’attuale moglie del CT nè nei confronti dell'uomo che, in fin dei conti, gli ha rubato la fidanzata. L’amore fra Southgate e Alison nasce ai tempi in cui il CT militava nel Crystal Palace, quando il giovanissimo calciatore si innamora di un'assistente alle vendite in una boutique di Londra.

È davvero un colpo di fulmine, al punto che Southgate comincia a passare ore e ore a comprare vestiti pur di vedere la ragazza. Il problema però è che Alison è fidanzata, proprio con Russell Gibbs. Anzi, i due addirittura convivono. Ma Southgate, che in campo è difensore, passa all'attacco e riesce a conquistare il cuore di colei che diventerà sua moglie.

L'ex, alla fine, l'ha presa con sportività. La vita del resto continua e ognuno è soddisfatto della sua. Ora è sposato anche lui e non farà mancare il suo tifo alla nazionale dei Tre Leoni. "Buona fortuna a Gareth e anche ad Alison. Ormai è una storia vecchia. E ovviamente tiferò per l'Inghilterra e per Southgate, auguro a lui, alla squadra e ad Alison le migliori fortune".

Considerando che per il CT la presenza di sua moglie dopo il rigore sbagliato nel 1996 contro la Germania è stata fondamentale per riprendersi dalla delusione, Southgate spera, rotto l'incantesimo della semifinale, di entrare nella storia del calcio inglese. E se alla fine grazie al CT il calcio...tornerà a casa e l'Inghilterra vincerà un torneo dopo il mondiale di 55 anni fa, forse Russell accetterà un vecchio cuore spezzato come una benedizione calcistica...

