24 giu 2021 19:02

“LA SPAGNA TIFA CONTRO LA SPAGNA, LA NAZIONALE PAGA L’ANTI-MADRIDISMO DI LUIS ENRIQUE” – IL QUOTIDIANO “MARCA” RACCONTA LA CAPPA PLUMBEA CHE AVVOLGE IL POVERO CT CHE NON HA CONVOCATO GIOCATORI DEL REAL: “STAMPA E TIFOSI NON VEDONO L’ORA CHE FALLISCA. UNA COSA MAI VISTA. DALLE CONVOCAZIONI NON FANNO ALTRO CHE CRITICARLO E ATTACCARLO SU TUTTO”. MA ANCHE GLI EX CT ARAGONES E DEL BOSQUE FURONO SBERTUCCIATI PRIMA DI VENIRE OSANNATI...