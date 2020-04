10 apr 2020 19:30

“LO SPORT CHIUDE MA IL CALCIO VUOLE ANDARE AVANTI” – MALAGÒ: "FELICE SE SI RIPARTISSE A SETTEMBRE, ANCHE SE NON AL 100% GIÀ SAREBBE UN SEGNALE SIGNIFICATIVO ". IL PRESIDENTE DELLA FIFA INFANTINO: "NON METTEREMO A RISCHIO DELLE VITE PER UNA PARTITA" – LIPPI A #CASASKYSPORT: "OGGI NON CI SONO LE CONDIZIONI PER GIOCARE A CALCIO E CREDO CHE NON CI SARANNO NEPPURE A GIUGNO"