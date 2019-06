“STACCARMI DALLA ROMA? OGGI AVREI PREFERITO MORIRE” – I TWEET SULL’ADDIO DEL CAPITANO: “E’ DURATA DI PIÙ LA CONFERENZA STAMPA DI DIMISSIONI CHE LA CARRIERA DA DIRIGENTE" - "ROMA È UNA CITTÀ DISTRUTTA MA L’UNICO PENSIERO DELLE ULTIME 48 ORE È L’ADDIO DI TOTTI ALLA ROMA. SENZA SPERANZA” – “E’ PIU’ SPACCATA LA ROMA CHE IL PD" - "SU UNA COSA, PERÒ, TOTTI DOVREBBE INVESTIRE NEI PROSSIMI MESI: LA LINGUA ITALIANA"

stefano boldrini‏ @stefanoche10

Roma è una città distrutta, devastata da immondizia, buche nelle strade, lerciume diffuso e violenza fascista, ma l’unico pensiero delle ultime 48 ore è l’addio di Totti alla Roma. Senza speranza

la manina‏ @La_manina__

De Rossi lascia Roma, #Totti lascia Roma, la Raggi rimane... e poi me chiedono perché oggi me rode er culo! #diciassette06FR

Gaia Tortora‏ @gaiatortora

La più bella conferenza stampa di sempre. E non solo per il mondo del calcio. #Totti senza ipocrisie.

Le frasi di Osho‏ @lefrasidiosho

È più spaccata la Roma che il PD #Totti #Lotti

Andrea Di Carlo‏ @Andrea_DiCarlo

“Vorrei chiedere a #Totti perché non ha studiato l’inglese”

“E quali sarebbero le sue doti da grande dirigente?”

“Tifo la #Roma e non #Totti”

Vi ricorderei, con garbo, che senza quest’alieno in giallorosso, negli ultimi 20 anni avreste tifato una squadra del valore del Bari

riccardo cucchi‏ @CucchiRiccardo

Ha definito chiaramente il confine tra il calcio della gente e il calcio del futuro. E i rischi di un cambiamento che metta il business prima della passione. #Totti

Claudio Plazzotta‏ @Claplaz

Su una cosa, però , Francesco Totti dovrebbe investire nei prossimi mesi: la lingua italiana

Unfair Play‏ @unfair_play

Totti: "Oggi ho mandato al CEO della Roma una mail che mai avrei pensato di mandare". Era senza errori. #Totti #Roma

Bauscia Cafè‏ @BausciaCafe

#Totti sta regalando perle di primissimo livello. L'impressione è che se si fosse limitato a un più asciutto "Roma merda" mostrando un aquilotto tatuato sul collo avrebbe fatto meno danni.

Massimo Galanto‏ @GalantoMassimo

Totti voleva in mano - lui e Daniele De Rossi - TUTTO della Roma. Lo ha appena detto dopo averlo negato per 50 minuti. Namo bene. #Totti

Claudio Plazzotta‏ @Claplaz

Totti filosofo: 'Il presidente deve stare di più a Roma. Alla Roma quando non c'è il capo ciascuno fa come je pare. Quando c'è il mister si allenano a 300 all'ora, quando c'è il secondo fanno gli stupidini. Io in questi due anni non ho fatto niente'

Claudio Plazzotta‏ @Claplaz

Totti esploratore: 'Ho girato parecchio in questi continenti, in queste parti di emiri tipo Kuwait, Dubbbai'

Marianna Aprile‏ @mariannaaprile

“Staccarmi dalla Roma...altro che quando ho smesso di giocare. Oggi potevo anche morire. Era meglio per me”. Come #Totti solo Totti.

?L'(in)coscienza di Fred ?‍?‏ @FredMosby_

2018: Ilary asfalta Corona in diretta nazionale

2019: Francesco asfalta gli americani in diretta nazionale #Totti

MAZINHO‏ @Dan_Maze

Sta durando di più la conferenza stampa di dimissioni che la carriera da dirigente di Totti

Unfair Play‏ @unfair_play

Totti: "Fonseca ora deve trovare un ambiente sereno". Quindi gli converrebbe andare in Siria. #Totti #Roma

Guglielmo Mastroianni‏ @gumas75

Se non amasse così tanto Roma e la Roma, sarebbe anche capace di chiudere la conferenza stampa con “vola, un aquila nel cielo”, per quanto sta avvelenato...#Totti

Unfair Play‏ @unfair_play

Comunque Totti ha dimostrato di avere ancora i 90 minuti nel microfono. #Totti #Roma

Unfair Play‏ @unfair_play

Dopo la conferenza stampa di Totti abbiamo capito quanto Pallotta abbia sbagliato. Ad assumerlo. #Totti #Roma

Andrea Bracco‏ @Falso_Nueve_IT

"Se fossi il presidente della Roma farei prendere tutte le decisioni a gente come me e Daniele (De Rossi ndr)".

In questa frase c'è l'essenza di una piazza che vive in una realtà completamente distopica, nella quale non esiste meritocrazia ma hanno credito solo i capipopolo.

Francesco Costa‏ @francescocosta

Questa tristissima conferenza stampa – completamente lunare per chiunque non conosca Roma – ha fatto a Totti meno favori di quanto sperasse. Purtroppo, davvero purtroppo, ha mostrato invece perché oggi non sia un dirigente sportivo.

Lidia‏ @diclelidia

Ma quanti altri addii di #Totti dovranno propinarci?

Eleonora‏ @EleonoraAsR1994

Gente che butta merda su #totti pur de difende sta società. Li mortacci vostra, ve meritate Franco Baldini!

Massimo Galanto‏ @GalantoMassimo

Al netto del merito delle dichiarazioni (in molti passaggi contraddittorie), la conferenza stampa di Totti è potentissima per schiettezza e per quantità di notizie: "In due anni non ho mai sentito il presidente Pallotta". Pazzesco.

