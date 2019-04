STATE PENSANDO DI METTERVI A STECCHETTO IN VISTA DELL’ESTATE? NON CADETE NEL TRANELLO DELLE DIETE IPERPROTEICHE - MELANIA RIZZOLI: “SI TRATTA DI REGIMI ALIMENTARI CHE NON SOLO NON FANNO DIMAGRIRE, SE NON ALL' INIZIO E IN APPARENZA, MA A MEDIO TERMINE FANNO ANCHE INGRASSARE. INOLTRE QUANDO LE PROTEINE AUMENTANO A DISMISURA NEL SANGUE ACCELERANO I PROCESSI DI INVECCHIAMENTO CELLULARE E DI GENESI DEI TUMORI….”