Momenti da batticuore nel finale del GP di Abu Dhabi con cui si è deciso il Mondiale di F1: caos Safety car, dopo aver incassato il sorpasso da Verstappen Hamilton è furioso. Le parole di Lewis nel team radio con il suo ingegnere di pista Peter Bonnington: "La stanno falsando". Bonnington: "Sono senza parole"

Daniele Sparisci per il "Corriere della Sera"

Le occhiaie dopo la baldoria, tornano a casa al freddo del Mare del Nord, salgono sul minibus diretto all'aeroporto. Nella valigia portano il ricordo di una notte indimenticabile. Ragazzi di vent' anni, coppie di pensionati, indossano la «divisa»: maglietta con il numero 33 e il leone stilizzato, erano più di 5.000 allo Yas Marina Circuit.

L'«Orange army» non sposta solo passione, ma anche soldi, in giro per il mondo, benzina per Max Verstappen e per la Formula 1. L'arancione ha oscurato il rosso quest' anno, riempiendo il vuoto lasciato dalla Ferrari, spettatrice nella lotta al titolo e a secco di vittorie da oltre due anni, il cambiamento, cromatico e non solo, è avvenuto sui circuiti a una velocità vertiginosa, come il sorpasso alla curva 5 dell'ultimo giro di Max su Lewis - fra le polemiche - che ha deciso il campionato.

Non è solo merito dell'olandese, ma di una rivalità spettacolare e imprevedibile. Più di centotrentamila in Austria, 75 mila a Spa per vedere una gara ridicola dietro alla safety car, 72 mila a Zandvoort nel Gp di casa, sono solo alcuni numeri (ridotti per le limitazioni di capienza dovute Covid) della «macchina» messa in moto da Verstappen, unico pilota dopo Valentino Rossi ad avere una tifoseria così organizzata e riconoscibile. Su questo ha lavorato bene papà Jos insieme allo storico manager Raymond Vermeulen, creando agenzia di viaggi e «kit» del tifoso.

Altre entrate per far lievitare lo stipendio del figlio, 25 milioni, grazie ai bonus del titolo ora ne aggiungerà altri, dai 3 ai 5 in più. Più quelli degli sponsor in arrivo. Numeri che vanno costantemente aggiornati al rialzo: soltanto su Instagram - ormai «termometro» di ogni valore commerciale - il neocampione del mondo è salito a quota 7,3 milioni di milioni di follower, appena 300 mila in meno della Scuderia Ferrari e oltre un milione in più del suo stesso team, la Red Bull (6,18). Max riempie autodromi, fa vendere, è l'«influencer» perfetto per la F1.

Probabilmente più di Hamilton, personaggio globale (25,9 milioni di seguaci) ma ormai proiettato in un'altra dimensione, oltre i motori. Max invece ha riportato tutto all'asfalto, dove è nato, con il suo linguaggio semplice, con le sue manovre estreme e destinate a dividere. Come il suo successo di domenica. «Una farsa», «Un disgustoso reality show», «Grand Theft Auto», i giornali inglesi sparano a zero. In attesa delle prossime mosse: la Mercedes ha tempo fino a giovedì sera per formalizzare la richiesta d'appello contro i ricorsi respinti dai commissari di gara.

Ma è una strada impervia quella che porta al tribunale di Parigi della Fia. Con decisioni già bocciate dal collegio dei commissari sportivi, le possibilità di ribaltare il verdetto sono molto scarse. E poi ci sono questioni di opportunità e di immagine, Hamilton si è dimostrato più sportivo della sua squadra andando subito a congratularsi con il rivale (e con Lewis c'era il papà Anthony). Domani il sette volte campione del mondo è atteso al Castello di Windsor, in Inghilterra, per ricevere il titolo di baronetto. E quel titolo nessuno glielo potrà mai togliere.

