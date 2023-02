4 feb 2023 16:00

“STEVEN ZHANG RISCHIA FINO A TRE MESI DI CARCERE A HONG KONG” - IL PRESIDENTE DELL’INTER SAREBBE NEI GUAI PER NON AVER PAGATO UN DEBITO DA OLTRE 300 MILIONI NEI CONFRONTI DELLA CHINA CONSTRUCTION BANK ASIA. PER QUESTO MOTIVO I CREDITORI GLI AVREBBERO FATTO CAUSA NEGLI STATI UNITI MA ANCHE A MILANO E HONG KONG (QUI IL TRIBUNALE AVREBBE GIÀ DATO RAGIONE AI CREDITORI IN UN PRIMO PROCESSO). ZHANG DOVRÀ COMPARIRE IL PROSSIMO 13 MARZO DAVANTI A UN GIUDICE