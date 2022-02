LA RETTIFICA DI DAZN IN MERITO ALL’ARTICOLO DI “ITALIA OGGI” (“CALCIO, IL CAOS ASCOLTI SUI DIRITTI TV”) - "PER QUANTO RIGUARDA GLI ASCOLTI LA GRADUATORIA ALLA FINE DEL GIRONE DI ANDATA DEL 2021-22” NON RISULTA AFFATTO “TOTALMENTE SCONVOLTA”. IN BASE A QUANTO CONTENUTO NELLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ SI EVINCE CHIARAMENTE CHE LA POSIZIONE IN CLASSIFICA DELLA JUVE È INVARIATA ALLA PRIMA POSIZIONE" – LA PRECISAZIONE SU VERONICA DIQUATTRO E LA CONFERMA CHE STEFANO AZZI SARA’ IL NUOVO CEO