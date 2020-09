“IL SUO È UN ATTO DI SFIDUCIA FATTO A MALAGÒ” – SPADAFORA ALL’ATTACCO DI PAOLO BARELLI: “SCELGA UNA DELLE DUE CARICHE: PRESIDENTE DELLA FIN O DEPUTATO DI FORZA ITALIA” – ''LO SPORT È L’ULTIMA CASTA DI BARONI, CHE SI SENTE INTOCCABILE E STA CERCANDO DI RESISTERE CON LE UNGHIE E CON I DENTI A OGNI TENTATIVO DI RIFORMA”

(Adnkronos) - ''Si parla tanto di autonomia dello sport dalla politica: sono talmente d'accordo che abbiamo voluto inserire l'incompatibilità tra i vertici del mondo sportivo e le cariche politiche, oltre al numero massimo di mandati per i presidenti di Federazione e del Coni.

Sarà forse per questo che oggi il presidente della Federazione Italiana Nuoto, in carica dal lontanissimo 2000 e che si è appena fatto rieleggere, da candidato unico, per prevenire gli effetti della riforma, si è fatto capofila di un documento di critica che a me non è arrivato, ma che è stato distribuito agli organi di stampa.

Sottolineo che questo contraddice quanto deciso da loro alcune settimane fa, ovvero il voto unanime dei presidenti di Federazione che conferiva al presidente del Coni il mandato di unico interlocutore del Governo sul tema, ed è un atto di sfiducia di fatto al presidente Malagò, ma questo non riguarda certo il Governo''. E' quanto scrive in una nota il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora.

(Adnkronos) - ''Se vuole essere conseguente con quanto dice, il presidente deputato Barelli, ben prima che entri in vigore la riforma, scelga una delle due cariche: presidente della Fin o deputato di Forza Italia. Solo così potrà difendere davvero l'autonomia dello sport dalla politica'', prosegue il ministro.

Spadafora sottolinea come ''il Testo Unico di Riforma dello Sport sta finalmente facendo emergere tutte le contraddizioni di quella che è davvero l'ultima casta di baroni, che si sente intoccabile e che sta cercando di resistere con le unghie e con i denti ad ogni tentativo di riforma''.

