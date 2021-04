“LA SUPERLEGA? UNO SPUTO IN FACCIA A CHI AMA IL CALCIO” – IL NUMERO 1 UEFA CEFERIN STRONCA L'IDEA DI PEREZ&AGNELLI: "UNA POROPOSTA ORRIBILE PORTATA AVANTI DA UNA DOZZINA DI CLUB, CHE SEGUONO SOLO UN’IDEA DI AVIDITÀ"- POI MANDA UN PIZZINO AII CALCIATORI: "QUELLI CHE PARTECIPERANNO ALLA SUPERLEGA NON GIOCHERANNO NÉ IL MONDIALE NÉ GLI EUROPEI" – IL PRESIDENTE FIGC GRAVINA BOCCIA LA SUPERLEGA: "IL CALCIO E' DEI TIFOSI. L'UNICA RIFORMA PERCORRIBILE È…"

Ceferin: "Uno sputo in faccia a chi ama il calcio, ma non ce lo porteranno via"

"Vorrei ringraziate tutta la famiglia del calcio, anche i club, tranne quei 12. E grazie ai governi. Questa idea è uno sputo sul viso di quelli che amano il calcio. Non lasceremo che ci portino via il calcio"

Ceferin: "Per qualcuno esiste solo il denaro"

"Uefa distribuisce il 90% dei ricavi reinvestendoli nel calcio. Uefa non è solo una questione di soldi, la Superlega sì. Sono gli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarli quella sporca dozzina. Il principio di base non può cambiare, la solidarietà è qualcosa di eterno. Ma per qualche persona la solidarietà non esiste, l’unica cosa che esiste è il denaro nelle loro tasche"

Ceferin: "Chi fa la Superlega non giocherà Mondiali e Europei"

I calciatori che parteciperanno alla Superlega non giocheranno né il Mondiale né in Europa. Non potranno rappresentare le squadre nazionali

Ceferin: "Squadre competono per merito nelle nostre competizioni e non per merito di pochi avidi"

“La Uefa e il mondo del calcio sono uniti contro questa proposta orribile che è stata portata avanti da pochi club europei che seguono soltanto idea dell’avidità. Il mondo del calcio unito, governi uniti, tutti uniti contro questo progetto senza senso

"Ribadisco il nostro no alla Superlega": così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, da Montreaux, dove domani si celebrerà il Congresso elettivo Uefa, commenta il progetto annunciato nella notte da 12 club che vogliono dar vita ad un nuovo torneo internazionale, in luogo delle attuali competizioni continentali. "Il calcio è dei tifosi", dice Gravina.

"L'unica riforma percorribile - aggiunge il n.1 Figc - è quella nata dalla proposta Uefa sulla Champions, ogni tentativo di fuga in avanti è irricevibile e dannoso per il calcio europeo l'adesione a questo progetto pone gli stessi club fuori dal contesto riconosciuto dalla FIFA". Il presidente della FIGC ribadisce anche l'importanza dei campionati nazionali: "Il patrimonio sportivo e culturale delle singole competizioni rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi torneo internazionale, vogliamo difendere il merito sportivo e la possibilità di per ogni squadra di inseguire un grande sogno, insieme ai propri sostenitori. Il calcio è dei tifosi, va modernizzato, ma non snaturato. Il calcio è partecipazione e condivisione, non è un club elitario".

