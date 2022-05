3 mag 2022 18:05

“TACCONI? SIAMO ANCORA IN UNA FASE DI RISCHIO” - IL NEUROCHIRURGO BARBANERA CHE HA SALVATO LA VITA ALL’EX PORTIERE DELLA JUVE DOPO L’ANEURISMA, RIVELA A "TUTTOSPORT": “È ANCORA IN RIANIMAZIONE, SEDATO PER TENERE IL CERVELLO A RIPOSO. NON È COSCIENTE. PER VALUTARE EVENTUALI DANNI GRAVI BISOGNA ASPETTARE” – E POI LODA LA TEMPESTIVITA’ DEI SOCCORSI: “FOSSE SUCCESSO NELLA NOTTE, SAREBBE MORTO”