"Si parla sempre di me e dice che sono egocentrica: il Tapiro dovremmo darlo a lei", dice Sofia Goggia, argento all'Olimpiade di Pechino, accettando il premio da Valerio Staffelli. La sciatrice vince il suo terzo Tapiro d’oro di Striscia la Notizia dopo le accuse di Ninna Quario, ex sciatrice e mamma di Federica Brignone: "Sofia è molto egocentrica, si piace molto al centro dell'attenzione, gode di questo e lo cerca da morire. Ha detto di essere amica di Federica, ma lei e mia figlia non sono mai state amiche".

BRIGNONE MARIA ROSA QUARIO 11

"Federica è una cara compagna di sci, con il cronometro ci stimoliamo a vicenda. Anzi, devo ringraziarla, perché senza quello che mi ha dato a livello sportivo non sarei la sciatrice che sono oggi", conclude sportivamente Goggia.

