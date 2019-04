“TETTAZZE ROMANE” DILETTA LEOTTA SCATENA L’ESTRO, E GLI ORMONI, DEI SUOI FAN CON UNA SUA FOTO DA UNA TERRAZZA ROMANA, “L’UNICA CON DUE BALCONI” – “DILETTA SINDACA, SEI PIU’ BELLA DI ROMA” – GEORGINA CI REGALA UNO DEI SUOI PROFILI MIGLIORI DURANTE LA LUSSUOSISSIMA VACANZA IN CROAZIA CON IL SUO CR7 – E WANDA NARA INCONTRA TOTTI NELL’INTERVALLO DI INTER-ROMA: ECCO COSA SI SONO DETTI (SPOILER: NON HANNO PARLATO DI SPALLETTI)

Da www.ilfattoquotidiano.it

diletta leotta

Wanda Nara a colloquio con Francesco Totti nell’intervallo di Inter-Roma. Ad immortalare la scena è stato il giornalistaTancredi Palmieri che ha fotografato la moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi insieme al dirigente giallorosso e ha poi pubblicato l’immagine sul suo profilo Twitter. Subito lo scatto ha fatto il giro dei social, dove in molti hanno iniziato ad interrogarsi su cosa si fossero detti i due. A svelarlo è stata la stessa Wanda Nara nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka, il programma di Canale 5 condotto da Pierluigi Pardo dove Wanda Nara è tra gli ospiti fissi.

georgina

“Di cosa abbiamo parlato? Come siete curiosi… Di una conoscenza in comune. Non si tratta di Luciano Spalletti, suo ex allenatore ed attuale tecnico dell’Inter, ma della moglie Ilary Blasi”, ha rivelato al pubblico Wanda Nara che poi ha scherzato: “La foto è stata scattata a fine primo tempo ed è per questo che Francesco era così contento. Sono andata apposta da lui, per portare fortuna. Infatti poi l’Inter ha pareggiato la partita”.

