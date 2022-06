10 giu 2022 19:44

“I TIFOSI DELLA LAZIO? FORSE LI HO ABITUATI TROPPO BENE, IN PASSATO HANNO FATTO LE COLLETTE" – LOTITO: “IL TIFOSO GIALLOROSSO È DIVERSO, DICE 'LA ROMA NON SI DISCUTE, SI AMA” - FURIA BIANCOCELESTE SUI SOCIAL: "LOTITO NON È TIFOSO DELLA LAZIO. ORMAI HA VARCATO IL CONFINE, BASTA”