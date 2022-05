5 mag 2022 08:18

“TRA I TIFOSI DEI MIEI RIVALI MI FACEVO LARGO A CEFFONI” – VITA, PEDALATE E BOTTE DI FRANCESCO MOSER CHE A "OGGI" RIVELA: “LA RIVALITÀ CON SARONNI? NON ERA UN UOMO DI PAROLA - "ERAVAMO RUVIDI, IGNORANTI. CAPITAVA DI DORMIRE IN LOCANDE CON I VETRI ROTTI ALLE FINESTRE. ADESSO GIRANO PIÙ SOLDI, MA I CICLISTI DI ORA NON LI INVIDIO" - MARCO PANTANI? QUANDO FU PIZZICATO CON I VALORI SBALLATI AVREBBE DOVUTO ACCETTARE LA SOSPENSIONE E POI RISALIRE IN SELLA. INVECE SI COMPORTÒ COME SE…”