“TOGLIERE LA STELLA A CONTE ALLO STADIUM? UNA PORCATA CHE SUSCITA IN ME INDIGNAZIONE E RIPUGNANZA” - MUGHINI A “TIKI TAKA” SI SCAGLIA CONTRO QUEI TIFOSI BIANCONERI CHE HANNO LANCIATO L’INIZIATIVA: “SBIGOTTITO DAVANTI AD UNA IMBECILLITÀ COSÌ MAESTOSA…” – BIASIN A ICARDI: “QUANTO TI È MANCATO NON GIOCARE INTER-JUVENTUS?". LA RISPOSTA SIBILLINA DI WANDA NARA – AURIEMMA E LA PROFEZIA SUL NAPOLI

giampiero mughini

MUGHINI A TIKI TAKA

“Togliere la stella a #Conte? Una tale porcata suscita in me una tale indignazione, una tale ripugnanza, suscita in me un tale sbigottimento davanti ad una imbecillità così maestosa…”

MUGHINI

Da juvenews.eu

A fine gara, ospite a Tiki Taka, Giampiero Mughini è intervenuto così: “Sarri aveva detto che questa partita sarebbe contata poco, ma non è così; non tanto per i tre punti, ma perché in caso di +5 dell’Inter, si sarebbe consolidata la parità della due squadre. Ora i nerazzurri si trovano a rincorrere, ma sul campo c’è stata molta parità. Non sono d’accordo con chi sostiene che ci sia stata una lezione di calcio da parte della Juve, è stata una gara bellissima.

antonio conte

Errori arbitrali? Mi dispiace che Conte sia ricorso a questo, l’arbitraggio è stato corretto: c’è il rigore di De Ligt, c’è il fuorigioco sul gol di Ronaldo, manca forse un giallo per simulazione a Dybala, ma è stato un buon arbitraggio. Stella di Conte? Un’iniziativa di alcuni imbecilli; sono indignato. La storia non si cancella, va rispettata. Claudio Marchisio è stato ‘favorito’ da Calciopoli e menomale. Quando andammo in B avevamo un centrocampo incredibile, poi le partenze di Vieira e altri elementi importanti hanno permesso a Marchisio di giocare e fare un ottimo campionato, il resto lo conosciamo”.

wanda nara

TWEET 'NON LEGGERLO'

@FBiasin a @MauroIcardi: “Ma quanto ti è mancato non giocare questo #InterJuve?”. Lui non può parlare, ma interviene immediatamente #Wanda: “A lui niente, a te è mancato! A te è mancato! Ti è mancato in campionato e pure in #Champions!”

mughini mughini biasin wanda nara wanda nara giampiero mughini wanda nara MUGHINI COVER GIAMPIERO MUGHINI E I SUOI LIBRI IL MURO DEL PIANTO DI ANTONIO CONTE MUGHINI ANTONIO CONTE antonio conte zhang antonio conte antonio conte marotta mughini tiki taka wanda nara pardo wanda nara wanda nara 1 wanda nara 3 wanda nara 2 wanda nara copia pardo wanda nara wanda nara pierluigi pardo wanda nara wanda nara wanda nara mughini wanda nara icardi

RAFFAELE AURIEMMA icardi