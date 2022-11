29 nov 2022 11:36

“TORNARE ALLA JUVENTUS COME DIRIGENTE? È PRESTO PER DIRLO” - ALESSANDRO DEL PIERO PARLA POCHE ORE DOPO IL TERREMOTO CHE HA PORTATO ALLE DIMISSIONI DELL’INTERO CDA DEL CLUB BIANCONERO: "NON CONOSCO I PIANI DELLA SOCIETÀ, NESSUNO MI HA CHIAMATO E NON SO COSA SUCCEDERÀ” – UNA DELLE IPOTESI E’ UN TICKET LAPO ELKANN-DEL PIERO… - VIDEO