“TRANQUILLI RAGAZZI, SONO ANCORA VIVO” – PAUL POGBA SMENTISCE LE DICHIARAZIONI RIPORTATE DA “THE GUARDIAN NIGERIA” (“È FINITA, SONO MORTO, PAUL POGBA NON ESISTE PIÙ”) CHE SONO DIVENTATE VIRALI NEGLI ULTIMI GIORNI: “DEI VECCHI COMMENTI SARCASTICI CHE SONO STATI INGANNEVOLMENTE SPACCIATI PER 'GENUINI E RECENTI' PER GENERARE CLICK” – IL CENTROCAMPISTA FRANCESE È SQUALIFICATO PER DOPING FINO AL 2027 DOPO ESSERE RISULTATO POSITIVO AL TESTOSTERONE DOPO UDINESE-JUVENTUS DEL 20 AGOSTO 2023… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Stefano Silvestri per www.goal.com

paul pogba

Paul Pogba esce allo scoperto. Con un intuito ben chiaro: precisare, ma soprattutto smentire, i virgolettati che stanno circolando sulla stampa online nelle ultime ore. "È finita, Pogba non esiste più": questo, tra le altre cose, avrebbe raccontato il centrocampista, ancora sotto contratto con la Juventus, a 'hietip.sports', come riportato da The Guardian Nigeria. Avrebbe, appunto. Perché lo stesso Pogba ha voluto fare chiarezza sui social, smentendo nel modo più assoluto tali dichiarazioni.

PAUL POGBA

LE PRESUNTE DICHIARAZIONI DI POGBA

Nelle scorse ore, come già accennato, sono circolati dei presunti virgolettati attribuiti proprio a Pogba. L'argomento? La squalifica per doping, la lontananza dal calcio, una carriera andata in frantumi.

POGBA

"È finita, Paul Pogba non esiste più. Non so più chi sono. Il calcio era la mia vita, la mia passione. Ma ora pare che mi sia perso. Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto".

Lo stesso Pogba ha però voluto fare chiarezza estrema, smentendo tutto nella maniera più lampante possibile attraverso una story postata sul proprio account Instagram: "Vecchi commenti sarcastici sono stati ingannevolmente spacciati per "genuini e recenti" per generare click. Sono ancora vivo ragazzi, non preoccupatevi". […]

RAFAELA PIMENTA POGBA infortunio paul pogba infortunio paul pogba paul pogba