“TRE PUNTI DI OSSIGENO E DI RICARICA” – LA JUVE TIENE BOTTA E MATA IL TORO CON UN GOL DI VLAHOVIC, IL TIFOSO BIANCONERO EZIO GREGGIO: “LA JUVE HA FATTO UN POCO, POCO, POCO DI PIÙ DEL TORO. VINCERE OGGI ERA IMPORTANTE” – INFORTUNIO PER BREMER, NERVI TESI TRA VLAHOVIC E CUADRADO - L'ATTACCANTE BIANCONERO PROTAGONISTA DI UN SIPARIETTO IN CAMPO CON IL COLOMBIANO CHE ERA STATO LENTO A PASSARGLI IL PALLONE

TORINO JUVENTUS

Stasera la @juventusfc ha fatto un poco, poco, poco di più del @TorinoFC_1906 Vincere oggi era importante per tutto. 3 punti di ossigeno e di ricarica. #ForzaJuve Aspettando Pogba e Chiesa — Ezio Greggio (@EzioGreggio) October 15, 2022

Da www.corrieredellosport.it

Periodo difficile per la Juventus e il suo attaccante Dusan Vlahovic, che arrivano dalla clamorosa sconfitta di Haifa in Champions e dalla contestazione dei tifosi. Nervi tesi per il serbo, titolare durante il derby contro il Torino e poi autore del gol che ha sbloccato il match, che ha provato a scuotere la Juve a modo suo. Un gesto in particolare non è passato inosservato all'occhio attento delle telecamere: nel corso del primo tempo, l'ex Fiorentina è stato pizzicato mentre urla a Cuadrado. Il motivo? Il colombiano era stato lento a passargli il pallone.

TORINO JUVENTUS TORINO JUVENTUS TORINO JUVENTUS